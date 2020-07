بر اساس گزارش‌های منتشر شده، گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) رسما معرفی می‌شوند و به همین خاطر روزبه‌روز اطلاعات و جزییات بیشتری در مورد آن‌ها منتشر می‌شود. بعد از اینکه نمایندگی روسیه سامسونگ به‌طور تصادفی رندر گلکسی نوت ۲۰ اولترا را منتشر کرد، حالا شاهد انشار عکس‌های واقعی از این گوشی هستیم.

این عکس‌ها توسط یکی از یوتیوبرها به نام Jimmy Is Promo منتشر شده که بخش‌های مختلف طراحی این گوشی را نشان می‌دهند. همانطور که انتظارش را داشتیم، در پنل پشتی این گوشی ۴ دوربین تعبیه شده که یکی از آن‌ها از نوع پریسکوپی محسوب می‌شود. دوربین چهارم هم که در سمت راست قرار دارد، یا سنسور ToF است یا بخش مربوط به سیستم فوکوس لیزری محسوب می‌شود.







نمایشگر امولد این گوشی دارای حفره نمایشگر در بخش میانی است و دکمه‌های پاور و تنظیم صدا هم در سمت راست بدنه تعبیه شده‌اند. اگرچه بار دیگر از نمایشگر خمیده استفاده شده، اما خمیدگی آن بسیار کاهش یافته و همچنین نباید بسیار باریک بودن حاشیه‌های نمایشگر را از قلم بیندازیم.

این یوتیوبر مدعی شده که جایگاه مربوط به قلم S Pen و اسپیکر به سمت چپ گوشی منتقل شده است. گفته می‌شود گلکسی نوت ۲۰ اولترا همراه با One UI 2.5 مبتنی بر اندروید ۱۰ معرفی خواهد شد. در هر صورت با توجه به شواهد فعلی، با گوشی بسیار جذابی سروکار داریم.

منبع: SamMobile

The post تصاویر واقعی گوشی گلکسی نوت ۲۰ اولترا منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala