ال جی در ماه مه، نام تجاری چندین گوشی سری Q را به ثبت رساند اما حالا به نظر می‌رسد برخی از این محصولات قرار است مجهز به اینترنت ۵G راهی بازار شوند.

با معرفی پردازنده‌های میان‌رده با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G، شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند محصولات مقرون به صرفه بیشتری را مجهز به این شبکه پر سرعت راهی بازار کردند. یکی از این شرکت‌ها اما ال جی است که سال‌هاست موفقیت چشمگیری در بازار گوشی‌های هوشمند نداشته و در تلاش است تا این موضوع را تغییر دهد.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در ردیف سمت راست نام گوشی‌هایی نظیر Q9 2020 5G و Q92 5G به چشم می‌خورد که قرار است از اینترنت ۵G پشتیبانی کنند. در مورد مشخصات فنی، قیمت و تاریخ عرضه آن‌ها فعلا هیچ اطلاعی نداریم اما می‌توان پیش‌بینی کرد امسال ال جی بتواند با معرفی گوشی‌های با کیفیت، در بازار بدرخشد.

