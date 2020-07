برند پوکو که زیرمجموعه شیائومی محسوب می‌شود، دقایقی قبل از گوشی پوکو M2 پرو رونمایی کرد که علی‌رغم داشتن قیمت پایین، از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برد.

پوکو M2 پرو مجهز به نمایشگر ۶.۶۷ اینچی LCD با رزولوشن ۲۴۰۰ در ۱۰۸۰ است و در میان بخش فوقانی نمایشگر هم یک حفره حاوی دوربین سلفی دیده می‌شود. باید خاطرنشان کنیم این نمایشگر از محتوای HDR10 هم پشتیبانی می‌کند. پنل پشتی و جلویی این گوشی توسط شیشه گوریلا گلس ۵ محافظت می‌شوند و فریم اطراف گوشی هم از جنس پلاستیک ساخته شده است.

حسگر اثر انگشت پوکو M2 پرو در لبه‌ی کناری قرار دارد و برخلاف پوکو X2، نمایشگر این گوشی رفرش ریت بالایی ندارد. قلب تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۷۲۰G است که از هشت هسته شامل ۲ هسته Cortex-A76 با سرعت ۲.۳ گیگاهرتز و ۶ هسته Cortex-A55 با سرعت ۱.۸ گیگاهرتز تشکیل شده است.

این گوشی از حداکثر ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. در پنل پشتی هم دوربین چهارگانه توجه را جلب می‌کند که دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی این ماژول دوربین را تشکیل می‌دهند. در پنل جلویی هم یک دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد.

انرژی پوکو M2 پرو از جانب باتری غول‌پیکر ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سریع ۳۳ وات هم پشتیبانی می‌کند. از نظر نرم‌افزاری هم این گوشی مجهز به رابط کاربری MIUI 11 مبتنی بر اندروید ۱۰ است. از دیگر ویژگی‌ها باید به فرستنده مادون قرمز، جک هدفون و پشتیبانی از بلوتوث ۵.۰ اشاره کنیم.

اگر این گوشی آشنا به‌نظر می‌رسد، بابت این است که در حقیقت از لحاظ ظاهری و سخت‌افزاری شباهت زیادی به ردمی نوت ۹ پرو دارد. همانطور که احتمالا می‌دانید، تمرکز اصلی برند پوکو معطوف به بازار هند است ولی به صورت محدود، گوشی‌های این برند روانه‌ی دیگر کشورها هم می‌شوند.

فروش این گوشی از ۷ روز دیگر یعنی از تاریخ ۱۴ ژوئیه آغاز می‌شود و کاربران هندی برای خرید مدل ۴/۶۴ گیگابایتی این گوشی باید ۱۸۷ دلار بپردازند. مدل‌های ۶/۶۴ و ۶/۱۲۸ گیگابایتی هم به ترتیب با قیمت ۲۰۰ و ۲۲۷ دلار روانه‌ی بازار هند می‌شوند.

