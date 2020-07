تصاویر رندر از طراحی احتمالی گوگل پیکسل ۵ منتشر شد

خوش آمدید به اولین نگاه به طراحی احتمالی پرچمدار آینده گوگل، یعنی پیکسل ۵. رندرهای زیر بر اساس تصاویر شماتیک گوگل پیکسل ۵ طراحی شده‌اند و ظاهر پرچمدار بعدی گوگل را به خوبی نشان می‌دهد.

بخش پشتی که برای پیکسل ۵ طراحی شده، شباهت زیادی به پرچمدار کنونی گوگل یعنی گوشی پیکسل ۴ دارد. دوربین‌های دوگانه که در ماژولی مربعی شکل قرار گرفته‌اند و به نظر امسال هم دوباره شاهد دوربین تله‌فوتو و نرمال خواهیم بود و باز هم خبری از دوربین اولترا واید نیست.

اما یک نکته دیگر که شاید از نظر بسیاری یک قدم رو به عقب به حساب بیاید، استفاده از سنسور اثر انگشت در پشت این گوشی و حذف سنسورهای مربوط به تشخیص چهره سه بعدی است.

اینطور که به نظر می‌رسد، گوگل ترجیح داده تا امسال قید سنسورهای رادار و تشخیص چهره را بزند و به جای آن‌ها، حاشیه‌های نمایشگر پیکسل ۵ را تا جای ممکن کاهش دهد. دوربین سلفی تکی این گوشی هم در یک حفره در بالای نمایشگر قرار می‌گیرد. نکته عجیب این است که چرا گوگل هنوز نخواسته سنسور اثر انگشت را در زیر نمایشگر قرار دهد.

از نظر ابعاد، این رندرها بر اساس نقشه‌های شماتیک پیکسل ۵ ساخته شده‌اند که ابعادی معادل ۱۴۴.۶ در ۷۰.۴ میلی‌متر با ضخامت ۸ میلی‌متر دارد. با این ابعاد، این گوشی از نسل قبلی خود کمی کوتاه‌تر و از نظر پهنا، کمی کوچک‌تر است.

در ماه فوریه اگر یادتان باشد، تصاویر رندر دیگری از Pixel 5 XL منتشر شده بود که در آن شاهد دوربین‌های سه گانه بودیم. حالا اگر این تصاویر که متعلق به Pixel 5 معمولی هستند درست باشند، ممکن است گوگل دوربین‌های متفاوتی در نسخه‌های معمولی و اکس‌ال استفاده کند که در گوشی‌های قبلی این خانواده، چنین موردی بی سابقه بوده است. شما درباره این تصاویر پیکسل ۵ چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala