این ممکن است پاسخ هواوی به سامسونگ گلکسی Z Flip باشد

اواخر سال میلادی گذشته بود که برای اولین بار در خبرها شنیدیم که هواوی در حال آماده کردن یک رقیب برای سامسونگ گلکسی Z Flip است. در آن زمان گزارش شده بود که این شرکت اخیرا یک پتنت در WIPO ثبت کرده که طراحی اولیه چنین محصولی را نشان می‌داد. حالا وب‌سایت TigerMobiles، یک پتنت دیگر از گوشی تاشو جدید هواوی پیدا کرده که آن هم فرمی مشابه گلکسی Z Flip دارد.

آنطور که این تصاویر گوشی جدید تاشو هواوی را نشان می‌دهند، با تا کردن این گوشی شاهد دوربین‌های چندگانه در بخش پشتی آن خواهیم بود. همچنین به نظر می‌رسد یک نمایشگر هم در امتداد این دوربین‌ها قرار گرفته که احتمالا برای گرفتن سلفی با دوربین‌های اصلی و همچنین دیدن اعلان‌ها، کاربردی خواهد بود.

نمایشگر اصلی گوشی هم به نظر می‌رسد دارای بریدگی تقریبا بزرگی در بالا خواهد بود که احتمالا سنسورهای مربوط به تشخیص چهره در آن قرار می‌گیرد. از آن‌جایی که اطراف بدنه این گوشی جایی برای سنسور اثر انگشت دیده نمی‌شود، بعید نیست که هواوی سراغ تشخیص چهره سه بعدی رفته باشد. مکانیزم لولای گوشی هم چیزی شبیه به لولای گلکسی Z Flip به نظر می‌رسد.

تحلیلگران حوزه تکنولوژی معتقدند که هواوی هم می‌خواهد گوشی مثل گلکسی زد فلیپ به بازار عرضه کند و هم محصولی شبیه به گلکسی فولد تا به این ترتیب انواع گوشی‌های تاشو را در سبد محصولات خود قرار دهد. حتی انتظار می‌رود این شرکت چینی گوشی‌های تاشو ارزان‌تری نسبت به نمونه‌های کنونی تا پایان سال جاری میلادی معرفی کند. در خبرها نیز داشتیم که هواوی سراغ متریالی مشابه Ultra Thin Glass هم رفته تا پوشش رویی نمایشگرهای تاشو خود را مقاوم‌تر کند.

در همین حال، وب‌سایت LetsGoDigital به تازگی به اسناد علائم تجاری جدید هواوی دسترسی پیدا کرده و نام Mate V را دیده است. هنوز هیچ ایده‌ای نداریم که Mate V قرار است گوشی هوشمند جدید هواوی باشد یا اصلا قرار است یک گجت دیگر باشد. اما با توجه به سابقه هواوی در نام‌گذاری گوشی‌های رده بالا خود مثل Mate X و Mate S، احتمال زیادی وجود دارد که Mate V هم برای یک گوشی رده بالا این شرکت در نظر گرفته شده باشد.

آیا ممکن است Mate V به همین گوشی که تصاویر شماتیکش را در بالا دیدیم تعلق داشته باشد؟ شما درباره این محصول چه فکر می‌کنید؟

منبع: Android Authority

The post این ممکن است پاسخ هواوی به سامسونگ گلکسی Z Flip باشد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala