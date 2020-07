دو دوربین کانن EOS R5 و EOS R6 معرفی شدند

امروز شرکت کانن بالاخره از جدیدترین پرچمدار بدون آینه خود یعنی دوربین کانن EOS R5 به صورت کامل رونمایی کرد. می‌توانیم با اختلاف بگوییم این بهترین دوربین بدون آینه‌ای است که در این کلاس و تا به حال معرفی شده است. به نظر می‌رسد کانن از دو تجربه قبلی‌اش یعنی دوربین‌های EOS R و همچنین EOS RP، درس‌های خود را آموخته و حالا یک دوربین فوق حرفه‌ای در همین دسته‌بندی معرفی کرده است.

کانن EOS R5 با قیمت ۳۸۹۹ دلار تنها برای بادی عرضه می‌شود و پس از ۱D X Mark III، گزان‌ترین دوربین عکاسی این شرکت به حساب می‌آید.

R5 با یک سنسور ۴۵ مگاپیکسلی فول‌فریم همراه است که نرخ طبیعی ISO آن، از ۱۰۰ تا ۵۱۲۰۰ است. مهم‌ترین ویژگی این دوربین اما نه سنسور آن، بلکه امکان فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K با فرمت RAW و سرعت ۲۹.۹۷ فریم در ثانیه و به صورت ۴:۲:۲ و رنگ‌های ۱۰ بیتی است. این قابلیت فیلم‌برداری در حال حاضر در هیچ دوربین عکاسی دیگری وجود ندارد که اهمیت این محصول کانن را نشان می‌دهد.

فیلم‌برداری ۴K DCI تا حداکثر سرعت ۱۱۹.۹ فریم در ثانیه هم با این دوربین امکان‌پذیر است و با این تفاسیر، کانن EOS R5 یک بروزرسانی واقعا بزرگ نسبت به EOS R و قابلیت‌های محدود فیلم‌برداری آن به حساب می‌آید. کانن می‌گوید که R5 می‌تواند در دمای اتاق، تا بیست دقیقه فیلم‌برداری پیاپی در رزولوشن ۸K داشته باشد.

در زمینه عکاسی، کانن EOS R5 می‌تواند تا ۱۲ فریم در ثانیه، عکاسی پیاپی با شاتر مکانیکی خود داشته باشد. عکاسی پیاپی با شاتر الکترونیکی هم به ۲۰ فریم در ثانیه می‌رسد که فوق العاده است. این دوربین از لرزشگیر داخلی سنسور هم استفاده می‌کند که کانن می‌گوید این لرزشگیر با ترکیب با لرزشگیر برخی لنز‌های کانن، می‌تواند تا ۸ استاپ جلوی لرزش‌ها را بگیرد.

کانن از سیستم فوکوس خودکار این دوربین هم حسابی تعریف کرده و می‌گوید ویژگی Dual-Pixel که نام این سیستم فوکوس خودکار است، حالا تقریبا تمام سطح سنسور رو پوشش می‌دهد و ۱۰۵۳ منطقه فوکوس کردن روی سنسور آن تعریف شده است. همچنین ویژگی Eye-Tracking برای دنبال کردن چشم سوژه در حین فوکوس خودکار نیز روی سگ‌ها، گربه‌ها، پرنده‌ها و البته انسان‌ها کار می‌کند تا همیشه فوکوس روی چشم آن‌ها باشد.

یک نکته مثبت کانن EOS R5 این است که در ظاهر، فرق خاصی با دیگر دوربین‌های DSLR کانن ندارد. این شرکت در اولین دوربین فول فریم و بدون آینه خود، با ویژگی‌هایی مثل تاچ پد در پشت دوربین، نشان داد که ترسی از آوردن ویژگی‌های جدید به بدنه دوربین‌های آینده خود ندارد. حالا اما همان تاچ پد جای خود را به جوی استیک کوچک‌تری داده تا کانن این بار نشان دهد که می‌خواهد عکاسان و فیلم‌برداران حرفه‌ای که به دکمه‌ها و ارگونومی دوربین‌هایی مثل سری کانن ۵D عادت دارند را به سمت دوربین جدید خود بیاورد.

بزرگ‌ترین تفاوتی که کاربر دوربینی مثل ۵D Mark IV در مهاجرت به R5 احساس می‌کند، وجود ویوفایندر الکترونیکی به جای مدل اپتیکال است. اما نرخ تجدید ۱۲۰ هرتزی این ویوفایندر و رزولوشن ۵.۷۶ میلیون داتی آن، قطعا سخت‌ترین عاشقان چشمی اپتیکال را هم راضی می‌کند. نمایشگر پشت این دوربین هم اندازه ۳.۲ اینچی و رزولوشن ۲.۱ میلیون دات دارد که می‌تواند به صورت کامل به بیرون بچرخد.

اگر فیلم‌برداری ۸K برایتان اولویت ندارد، این شرکت امروز یک دوربین دیگر هم به نام کانن EOS R6 معرفی کرده که قیمت کمتری دارد و همچنان، ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای ارائه می‌کند. طراحی آن شباهت زیادی به همان دوربین R5 دارد اما به جای سنسور ۴۵ مگاپیسکلی، از سنسور ۲۰.۱ مگاپیکسلی که در دوربین ۱D X Mark III دیده بودیم، استفاده می‌کند. این یعنی در زمینه فیلم‌برداری هم به همان میزان فوق‌العاده است و فیلم‌برداری ۴K تا سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و فیلم‌بردرای ۱۰۸۰P تا سرعت ۱۲۰ فریم ثانیه، در این دوربین پشتیبانی می‌شود.

چشمی الکترونیکی کانن EOS R6 رزولوشن ۳.۶۹ میلیون دات دارد که اگرچه از R5 کمتر است اما همچنان این چشمی شارپ و عالی خواهد بود. نمایشگر این مدل هم با اندازه ۳ اینچی، کمی کوچک‌تر و است رزولوشن ۱.۶۲ میلیون دات دارد. با این تفاوت‌ها، دوربین کانن EOS R6 با قیمت پایه ۲۴۹۹ دلار برای بدنه عرضه خواهد شد که نسبت به رقبا قیمت مناسبی است.

در کنار این دو دوربین، کانن چهار لنز جدید برای مانت RF را هم معرفی کرد که قرار است تا پایان سال جاری میلادی عرضه شود. این لنز‌ها شامل یک لنز ۱۰۰-۵۰۰ میلی‌متر f/4.5-7.1، یک لنز ۶۰۰ میلی‌متر با f/11، یک لنز ۸۰۰ میلی‌متری با f/11 و یک لنز ۸۵ میلی‌متری با f/2 می‌شوند. دو تله‌کانورتر ۱.۴x و ۲x هم برای لنز‌های RF معرفی شدند.

دوربین EOS R5 از آخر ماه جولای به بازار عرضه می‌شود. این دوربین با لنز کیت ۲۴-۱۰۵ میلی‌متری f/4، پنج هزار دلار قیمت‌گذاری شده است. کانن EOS R6 نیز قرار است اواخر ماه اوت به بازار عرضه شود که دو لنز کیت هم برای آن در نظر گرفته شده است. با همان لنز ۲۴-۱۰۵ میلی‌متری f/4، این دوربین ۳۵۹۹ دار قیمت دارد و با لنز ضعیف‌تر ۲۴-۱۰۵ میلی‌متری f/4-7.1 نیز ۲۸۹۹ دلار قیمت‌گذاری شده است.

