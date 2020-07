بر اساس گزارش‌های مختلف به نظر می‌رسد فروش گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ فقط کمی بهتر از نصف فروش نسل قبلی این گوشی‌ها بوده است و این شکست را نمی‌توان فقط به شیوع ویروس کرونا نسبت داد. گفته می‌شود گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ هم با قیمت بالایی روانه‌ی بازار خواهند شد و بر اساس گزارش DigiTimes، سامسونگ بابت فروش بالای این گوشی‌ها امید زیادی ندارد.

طبق اعلام منابع فعال در زنجیره تامین، سامسونگ در مورد سفارش قطعات گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ بسیار محتاطانه عمل می‌کند. روی هم رفته ویروس کرونا اقتصاد جهانی را دچار مشکل کرده و در این میان باید به احتمال رکود در بازار موبایل هم اشاره کنیم.

در عین حال، اپل خود را برای تصاحب بخشی از سهم بازار گوشی‌های سامسونگ آماده می‌کند. در حال حاضر سامسونگ و هواوی مهم‌ترین شرکت‌های فعال در بازار گوشی‌های ۵G هستند اما اپل با معرفی اولین آیفون‌های ۵G می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد.

اما به نظر می‌رسد به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، احتمالا گوشی‌های آیفون ۱۲ با حدی تاخیر روانه‌ی بازار می‌شوند. سال گذشته گزارش شد که اپل از تامین‌کنندگان خود خواسته که برای آماده‌سازی قطعات مربوط به بیش از ۱۰۰ میلیون گوشی آماده شوند. اما طبق یک گزارش جدید، اپل از شرکت TSMC خواسته ۸۰ میلیون تراشه A14 را تولید کند.

در هر صورت اگرچه هر دو شرکت سامسونگ و اپل خود را برای کاهش تقاضا آماده می‌کنند، اما در این میان احتمالا سامسونگ بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد زیرا آیفون‌های ۵G به‌خصوص در آمریکا می‌توانند فروش گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ را کاهش دهند. باید خاطرنشان کنیم در بازار آمریکا طی سه‌ماهه اول ۲۰۲۰، حدود ۹۴ درصد از فروش گوشی‌های ۵G مربوط به خانواده گلکسی اس ۲۰ بوده است.

منبع: Phone Arena

