مشخصات کلیدی تبلت گلکسی تب اس ۷ پلاس فاش شد

به نظر می‌رسد در کنار گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰، باید انتظار معرفی دو مدل تبلت گلکسی تب اس ۷ را هم از طرف شرکت سامسونگ داشته باشیم. در کنار مدل استاندارد، مدل پلاس این تبلت با نمایشگر ۱۲.۴ اینچی AMOLED به همراه رزولوشن ۲۸۰۰ در ۱۷۵۲ راهی بازار می‌شود.

این تبلت از رابط کاربری One UI 2.5 و همچنین قلم S Pen و Samsung DeX پشتیبانی می‌کند اما در عین حال مهم‌ترین ویژگی‌های آن از نظر سخت‌افزاری خواهد بود. طبق یک گزارش جدید، گلکسی تب اس ۷ پلاس از تراشه تازه‌نفس اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس بهره می‌برد که در کنار آن ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش در نظر گرفته شده است.

همچنین این تبلت می‌تواند از فناوری ۵G هم پشتیبانی کند ولی صرفا برای فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز می‌توان از گلکسی تب اس ۷ پلاس استفاده کرد. به غیر از موضوع تراشه، نباید باتری غول‌پیکر و سرعت شارژ این تبلت را از قلم بیندازیم.

ظاهرا انرژی این گجت از باتری ۱۰۹۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از سرعت شارژ ۴۵ وات پشتیبانی می‌کند. این یعنی از این نظر، نسبت به آیپد پرو هم حرف بیشتری برای گفتن دارد. البته به احتمال زیاد مدل ۱۱ اینچی گلکسی تب اس ۷ از چنین سرعت شارژی پشتیبانی نخواهد کرد.

در نهایت باید بگوییم گلکسی تب اس‌ ۷ پلاس از دو دوربین اصلی ۱۳ و ۵ مگاپیکسلی، دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برد.

