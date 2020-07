گوشی گیمینگ لنوو لیجن در بنچمارک AnTuTu دیده شد؛ ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی

گوشی گیمینگ لنوو لیجن (Lenovo Legion) به احتمال بسیار زیاد در همین ماه معرفی می‌شود و بسیار مشتاقیم ببینیم محصولی که تبلیغات‌ زیادی هم در رابطه با آن منتشر شده قرار است چگونه با رقبای قدرتمند خود رقابت کند.

مدت زمان زیادی است که منتظر رونمایی از گوشی گیمینگ لنوو لیجن هستیم. محصولی که با قابلیت‌های بسیار فراوان و با هدف انجام بازی‌های سنگین طراحی شده؛ بنابراین بدیهی است که تفاوت چشمگیری به نسبت گوشی‌های استاندارد و معمولی که کاربران استفاده می‌کنند داشته باشد.

تاکنون در رابطه با این گوشی خبرهای زیادی منتشر شد اما روز گذشته شاهد افشای اطلاعات بیشتر آن از طریق پایگاه داده AnTuTu بودیم. مدلی که در این بنچمارک مورد بررسی قرار گرفت با شماره L79031 شناخته می‌شود که با توجه به مشخصات منتشر شده، از ۱۶ گیگابایت رم، ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی و نمایشگری با وضوح ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ بهره می‌برد.

نکته هیجان انگیز درباره لنوو لیجن، استفاده آن از پردازنده اورکلاک شده اسنپدراگون ۸۶۵ بود. فرکانس هسته قدرتمند این گوشی در بررسی صورت گرفته تا ۳.۰۹ گیگاهرتز افزایش یافته که در حالت عادی فرکانس آن به ۲.۸۴ گیگاهرتز می‌رسد. به احتمال زیاد این همان پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس است که اخیرا هم از آن رونمایی شده.

لنوو لیجن در این بنچمارک امتیاز بسیار خوب ۶۴۸.۸۷۱ را کسب کرد. با توجه به اطلاعات AnTuTu، امتیاز پردازنده این گوشی تقریبا مشابه همان اسنپدراگون ۸۶۵ بوده اما قدرت پردازشگر گرافیکی تقریبا ۱۳ درصد بیشتر شده که خب طبیعی است یک محصول گیمینگ در این بخش قدرتمند عمل کند. در بخش تجربه کاربری هم امتیاز بسیار بالایی را شاهد هستیم که طبق پیش‌بینی AnTuTu، احتمالا این گوشی به نمایشگری با رفرش ریت ۱۴۴ هرتز بره می‌برد و همین موضوع است که چنین امتیاز بالایی را برای آن بدست آورده.

با توجه به امتیازات ثبت شده، AnTuTu معتقد است گوشی گیمینگ جدید از رم‌هایی LPDDR5 بهره می‌برد و حافظه داخلی آن از نوع UFS 3.1 است. این یعنی بالاترین سرعت ممکن در انجام مولتی تسکینگ و انتقال داده و همانطور که در بالا هم به آن اشاره شد، طبیعی است چنین مشخصاتی را در یک گوشی گیمینگ مشاهده کنیم.

اخیرا ویدئویی از لنوو لیجن منتشر شد که نشان می‌داد تجربه کاربری با آن در حقیقت باید به صورت افقی باشد تا بتوان با لذت بیشتری از تمام پتانسیل آن استفاده کرد. برای مثال لنوو دوربین دوگانه این گوشی را بر خلاف همه گوشی‌های گیمینگ و معمولی دیگر، در مرکز پنل پشتی قرار داد و حتی رابط کاربری آن را هم متناسب با حالت افقی بهینه کرد. حتی دوربین سلفی آن هم در مرکز فریم افقی تعبیه شده تا بدین ترتیب لنوو لیجن تقریبا به یک لپ تاپ گیمینگ کوچک تبدیل شود.

لنوو قرار است این محصول را با شارژر سریع ۹۰ واتی راهی بازار کند که مسلما با سرعت بسیار بالایی می‌تواند باتری (احتمالا) ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن را شارژ کند. نکته جالب اما این جاست که لنوو لیجن مجهز به دو پورت USB-C عرضه می‌شود که احتمالا دلیل بسیار خوبی هم برای آن وجود دارد.

با همه این تفاسیر ممکن است روز معرفی، قابلیت‌های جالب بیشتری را از این گوشی شاهد باشیم. بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم تا آخر این ماه (میادی) که ۲۰ روز به اتمام آن مانده، چه پیش خواهد آمد.

