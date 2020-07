ژائوکسین، رقیب جدید انویدیا و AMD در تولید کارت گرافیک

ژائوکسین یک شرکت چینی است که در حال حاضر در تولید پردازنده‌های x86 فعالیت می‌کند ولی اینطور که به نظر می‌رسد قصد دارد به زودی، پردازده‌های گرافیکی خود را نیز راهی بازار کند تا بدین ترتیب رقیبی دیگر از کشور چین به جمع مدعیان کنونی یعنی انویدیا و AMD اضافه شود.

در سال ۲۰۱۷، اینتل اعلام کرد به زودی به تولید گرافیک‌های مجزا روی خواهد آورد و اینطور که به نظر می‌رسد اپل هم قصد دارد با قدرت در این مسیر قدم بگذارد. اما ظاهرا قرار نیست بازار گرافیک‌های کامپیوتری به همین ۴ شرکت (اینتل، اپل، انویدیا و AMD) محدود شود چرا که ژائوکسین، تولید کننده چینی پردازنده‌های x86، احتمالا قرار است در آینده به یکی از قدرت‌های گرافیکی دنیا بدل شود.

ژائوکسین را باید یک سرمایه گذاری مشترک بین دولت شهرداری شانگهای (SASAC، با ۸۰ درصد سهم) و Via Technologies (با ۲۰ درصد سهم) دانست که سال‌های زیادی مشغول تولید تراشه‌های x86 و عرضه آن‌ها در بازار چین است. قدرتمندترین پردازنده‌های این شرکت از سری KaiXian KX-6000 هستند که از هشت هسته بهره می‌برند و می‌توان آن‌ها را از لحاظ قدرت با سری i5 پردازنده‌های نسل ۷ اینتل برابر دانست.

اما با توجه به ویدئویی که اخیرا در وب سایت ژائوکسین منتشر شده، ظاهرا این شرکت قصد دارد به زودی تراشه گرافیکی نیز تولید کرده و اواخر سال جاری یا اوایل سال ۲۰۲۱ آن را راهی بازار کند. این گرافیک به احتمال زیاد از دایرکت ایکس ۱۱.۱ یا ۱۲ پشتیبانی می‌کند، اگرچه خود شرکت توضیحی در این رابطه ارائه نکرد.

نهایت توان مصرفی این پردازنده گرافیکی به ۷۰ وات می‌رسد که اگر برای لپ تاپ طراحی شود بسیار زیاد است اما اگر قرار بر استفاده آن‌ها در کامپیوترهای کوچک باشد، می‌توان آن را مناسب ارزیابی کرد.

برخلاف پردازنده‌های این شرکت که مبتنی بر فناوری ۱۶ نانومتری FinFET شرکت TSMC تولید شده‌اند، پردازنده گرافیکی جدید بر اساس فناوری قدیمی ۲۸ نانومتری طراحی خواهد شد. این مورد در حالی که شرکت‌های قدر رو به فناوری‌های مدرن‌تر آورده‌اند عجیب به نظر می‌رسد اما این احتمال هم وجود دارد که ژائوکسین برای کاهش هزینه‌ها، تولید تراشه‌های جدیدتر را به عهده SMIC، بزرگ‌ترین تراشه ساز چینی، بگذارد تا بدین ترتیب هزینه‌های نهایی را کاهش دهد.

شاید ژائوکسین در حال حاضر نام مشهور و معروفی در بازار نباشد و با نگاهی به مشخصات یاد شده، نتواند در اولین تلاش خود سر و صدای زیادی به پا کند، اما نمونه‌های این چنینی به خصوص در بازار گوشی‌های هوشمند به وفور دیده شده‌اند که حتی در ابتدا تنها به یک یا دو بازار بزرگ محدود بوده و سپس توانستند شهرت بسیار زیادی بدست آورند.

با پیشرفت زیادی که چینی‌ها در طول سال‌های اخیر در زمینه‌های مختلف داشتند و همچنین تحریم‌های سنگین آمریکا که این کشور را به سوی خودکفایی هدایت کرد، به نظر می‌رسد ژائوکسین بتواند در مدت زمان کم به یکی از جدی‌ترین رقبای شرکت‌های بزرگی چون انویدیا و AMD تبدیل شود.

منبع: techradar

