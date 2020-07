طبق گزارش جدید مینگ چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، اولین مک‌بوک‌های دارای پردازنده ARM شامل مک‌بوک ایر و مدل‌های ۱۳.۳، ۱۴ و ۱۶ اینچی مک بوک پرو خواهد بود. مدتی قبل اپل در جریان کنفرانس WWDC مهاجرت کامپیوترهای مک به سمت پردازنده‌های اختصاصی خود را رسما اعلام کرد.

به گفته مینگ چی کو، تولید انبوه مک بوک پرو ۱۳.۳ اینچی دارای پردازنده ARM از سه‌ماهه چهارم سال جاری آغاز خواهد شد و در کنار آن می‌توانیم انتظار عرضه نسل جدید مک‌بوک ایر را هم داشته باشیم. به نظر می‌رسد این مک‌بوک ایر در انتهای سال جاری یا اوایل سال آینده روانه‌ی بازار می‌شود.

سپس در سه‌ماهه دوم یا سوم سال آینده با مک‌بوک‌های ۱۴ و ۱۶ اینچی جدیدی روبرو خواهیم شد که قلب تپنده آن‌ها تراشه اختصاصی اپل است. این افشاگر قبلا گفته بود که این مک‌بوک‌ها از نمایشگرهای mini-LED بهره می‌برند که نسبت به پنل‌های LCD کنتراست بسیار بهتری را ارائه می‌دهند. ظاهرا مک‌بوک پرو ۱۴ اینچی دارای اندازه مشابه با مک‌بوک پرو ۱۳ اینچی فعلی است که این موضوع به‌لطف نمایشگر کم‌حاشیه امکان‌پذیر می‌شود.

در جدیدترین گزارش مینگ چی کو هیچ اشاره‌ای به آی‌مک مجهز به پردازنده ARM نشده که این افشاگر قبلا گفته بود در سه‌ماهه‌ی نخست سال آینده عرضه می‌شود. خود اپل تنها چیزی که تایید کرده این است که امسال اولین کامپیوتر مک دارای پردازنده ARM عرضه می‌شود ولی به مدل آن اشاره‌ای نکرده است. به گفته اپل، روند مهاجرت کامپیوترهای این شرکت به سمت پردازنده‌های ARM دو سال طول می‌کشد.

