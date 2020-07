با توجه به تصویری که از برچسب محافظ صفحه هواوی میت ۴۰ منتشر شده، به نظر می‌رسد غول چینی قصد دارد این گوشی را هم مانند مدل پرو به نمایشگر خمیده مجهز کند.

هواوی احتمالا در ماه سپتامبر یا اکتبر (۱۱ شهریور – ۱۰ آبان) از گوشی میت ۴۰ رونمایی می‌کند. این سری از پرچم‌داران هواوی شامل یک گوشی استاندارد با نام میت ۴۰ و یک مدل قدرتمندتر با نام میت ۴۰ پرو می‌شود. اما نکته جالب اینجاست در حالی که انتظار می‌رفت تنها مدل پرو به نمایشگر خمیده مجهز شود، هواوی تصمیم گرفت این طراحی جذاب را به مدل استاندارد نیز بیاورد.

هواوی معمولا گوشی‌های استاندارد سری میت خود را با نمایشگرهای تخت راهی بازار می‌کرد و خب ظاهرا این سیاست در سری میت ۴۰ حفظ نخواهد شد. این موضوع با توجه به افشای تصویری از محافظ صفحه میت ۴۰ مشخص شد که به وضوح نشان می‌دهد نمایشگر محصول یاد شده از هر دو طرف خمیدگی دارد.

بیشتر بخوانید: پرچمداران هواوی در سال ۲۰۲۱ احتمالا بدون تراشه‌های کایرین عرضه می‌شوند

همچنین یک افشاگر دیگر ادعا کرده خمیدگی نمایشگر میت ۴۰ آنقدری نیست که بتوان آن را نمایشگر آبشاری دانست. در واقع این محصول، نمایشگری مشابه نسخه بکار رفته در آنر ۳۰ پرو خواهد داشت که اخیرا معرفی شده و از نمایشگر ۶.۵۷ اینچی از نوع OLED بهره می‌برد.

در مورد اندازه میت ۴۰ اطلاع خاصی در اختیار نداریم اما به احتمال بسیار زیاد هواوی آن را به پنلی از نوع OLED مجهز می‌کند که حسگر اثر انگشت نیز در زیر آن تعبیه شده. به احتمال بسیار فراوان، نمایشگر میت ۴۰ رفرش ریتی ۹۰ هرتزی خواهد داشت که این مقدار می‌تواند برای مدل پرو به ۱۲۰ هرتز افزایش پیدا کند.

هواوی در حال حاضر مورد تحریم شدید دولت آمریکا قرار گرفته و نمی‌تواند سفارش جدیدی برای پردازنده‌های خود ثبت کند اما خبر خوب برای علاقه‌مندان به محصولات غول چینی این است که این شرکت توانسته تا قبل اعمال تحریم‌ها، به اندازه کافی چیپ‌های ۵ نانومتری خریداری کند تا بدین ترتیب تا دست کم یک سال مشکلی از این بابت نداشته باشد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت قلب تپنده سری جدید پرچم‌داران هواوی را تراشه‌ای ۵ نانومتری با نام کرین ۱۰۰۰ یا کرین ۱۰۲۰ تشکیل خواهد داد. همچنین دوربین اصلی این گوشی سنسوری به بزرگی ۱۰۸ مگاپیکسل دارد و به لنزی ۹ المانه بدون فرم مجهز می‌شود تا بدین ترتیب از اعوجاج تصویر و لرزش‌های ناخواسته جلوگیری شود.

از سیستم تشخیص چهره ۳ بعدی، داک میت استیشن و شارژر ۶۶ واتی هم می‌توان به عنوان قابلیت‌های جذاب سری میت ۴۰ اشاره کرد که البته سیستم تشخیص چهره ۳ بعدی در این بین ظاهرا مختص مدل پرو است. لازم به ذکر است این گوشی‌ها نیز مانند تمام گوشی‌های سال ۲۰۲۰ هواوی قرار نیست از سرویس‌ها و برنامه‌های گوگل پشتیبانی کنند.

بیشتر بخوانید: اگزینوس ۹۹۰ در مقابل کرین ۹۹۰؛ مقایسه سرعت گلکسی اس ۲۰ پلاس با هواوی P40

منبع: gizmochina

The post تصویر لو رفته از محافظ صفحه هواوی میت ۴۰ نمایشگر خمیده آن را نشان می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala