قیمت جهانی گوشی های هوشمند به طور فزاینده‌ای رو به افزایش است. بهترین گوشی‌های پرچم‌دار با قیمت حدود ۱۵۰۰ دلاری روانه‌ی بازار شده‌اند و حتی برخی از آن‌ها مرز ۲۰۰۰ دلار را هم رد کرده‌اند. چنین گوشی‌هایی حتی از تعداد زیادی از لپ‌تاپ‌های باکیفیت هم گران‌تر محسوب می‌شوند.

اما فقط ۵ سال قبل، گوشی‌های پرچم‌دار با داشتن قیمت حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار بسیار ارزان‌تر بودند. سوالی که مطرح می‌شود این است که چه چیزی منجر به افزایش بی‌امان قیمت گوشی های هوشمند شده و آیا کاربران کشورهای مختلف همچنان پول‌های هنگفتی را برای خرید گوشی جدید هزینه می‌کنند؟

چگونه به اینجا رسیدیم؟

در ابتدا باید به اولین آیفون نگاهی بیندازیم که با قیمت بسیار بالایی روانه‌ی بازار شد. در آن زمان، قیمت ۵۹۹ دلاری برای یک گوشی تصمیم بسیار عجیبی بود و حتی مدیرعامل مایکروسافت، استیو بالمر، این تصمیم اپل را جنون‌آمیز خواند.

او در سال ۲۰۰۷ در جریان یک مصاحبه گفت: «آیفون به هیچ عنوان نمی‌تواند بخش قابل توجهی از این بازار را تصاحب کند. شاید اپل با این کار بتواند درآمد زیادی کسب کند. اما اگر نگاهی به ۱.۳ میلیارد گوشی فروخته شده نگاه کنید، من ترجیح می‌دهم نرم‌افزار ما بر روی ۶۰ یا ۷۰ یا ۸۰ درصد از آن‌ها حضور داشته باشد نه اینکه مثل اپل در بهترین حالت سهم بازار ۲ تا ۳ درصدی داشته باشیم.»

اما کاربران به شدت از آیفون استقبال کردند و همه‌ی ما می‌دانیم که این موضوع چه نتیجه‌ای برای شرکت‌هایی مانند مایکروسافت و نوکیا داشت. در حال حاضر گران‌ترین مدل آیفون با قیمت ۱۶۰۰ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود. با این حال، اپل به آرامی قیمت‌ها را افزایش داد. زمانی که اپل با آیفون ۶ به ساخت مدل استاندارد و مدل بزرگ‌تر روی آورد، توانست روند افزایش قیمت مدل بزرگ‌تر را آغاز کند. در این زمینه اپل تنها نبود.

در این رابطه می‌توانیم به گوگل نگاهی بیندازیم. گوشی نکسوس وان اگرچه با قیمت ۵۲۹ دلاری پروژه نکسوس را کلید زد، ولی سپس گوگل از گوشی‌های حدودا ۳۵۰ دلاری نکسوس اس، گلکسی نکسوس و نکسوس ۴ رونمایی کرد. اما در نهایت، با عرضه نکسوس ۶ گوگل تصمیم گرفت برای آن قیمت ۶۴۹ دلاری را در نظر بگیرد. در حال حاضر پیکسل ۴ ایکس‌ال با قیمت ۹۹۹ دلاری به فروش می‌رسد که روند افزایش قیمت گوشی‌های گوگل را به‌خوبی نشان می‌دهد.

سامسونگ هم برای گوشی‌های پرچم‌دار خود این رویکرد را تکرار کرده است. گران‌ترین مدل گلکسی اس ۲۰ اولترا ۱۶۰۰ دلار قیمت دارد و گلکسی فولد با قیمت ۱۹۸۰ دلاری در قفسه فروشگاه‌ها قرار گرفته است.

سخت‌افزار؛ متهم ردیف اول افزایش قیمت

«آوری گرینگارت» (Avi Greenfart)، رییس شرکت تحلیلی Techsponential در این رابطه می‌گوید: «بازار گوشی‌های هوشمند اشباع شده و کاربران مدت‌زمان بیشتری از گوشی‌های خود استفاده می‌کنند؛ بنابراین تولیدکنندگان سعی می‌کنند از هر گوشی هوشمندی که روانه‌ی بازار می‌کنند، سود بیشتری دریافت کنند. در این میان، در کشورهای ثروتمند مانند آمریکا، کاربران می‌توانند گوشی خود را به طور قسطی از اپراتورهای مخابراتی خریداری کنند و در عرض مثلا ۳ سال قسط‌های موردنظر را پرداخت کنند. این روند، فشار مربوط به افزایش قیمت‌ها را بسیار کاهش می‌دهد.»

البته آقای «گرینگارت» خاطرنشان می‌کند که این بازار با عرضه گوشی‌های عالی ۸۰۰ دلاری، به گوشی‌های بسیار گران‌قیمت ۱۶۰۰ دلاری واکنش نشان داده است. وان‌پلاس مهم‌ترین بازیگر در این زمینه است. شایان ذکر است که گوشی‌های پرفروش برندهایی مانند اپل و سامسونگ گران‌ترین گوشی‌های این شرکت‌ها نیستند بلکه در فهرست پرفروش‌ها، با گوشی‌های ارزان‌تری مانند آیفون ۱۱ و گلکسی A50 روبرو می‌شویم.

اما، و این یک اما بزرگ است، در نهایت کیفیت دریافتی با مقدار پول هزینه شده ارتباط مستقیمی دارد. بله، ما در مورد سخت‌افزار موجود در گوشی‌های فعلی صحبت می‌کنیم.

به گفته آقای گرینگارت: «نمایشگرها به طور قابل توجهی بزرگ‌تر و بهتر از چند سال قبل هستند و از شیشه‌های محافظ بسیار مقاوم‌تر و بدنه‌های جذاب‌تری بهره می‌برند. باتری‌ها بزرگ‌تر شده‌اند و شاهد افزایش قابل توجه ظرفیت حافظه داخلی آن‌ها هستیم. تراشه‌ها روزبه‌روز بهتر می‌شوند و حالا از نظر عملکرد قابل مقایسه با برخی لپ‌تاپ‌ها هستند. گوشی‌های امروزی از چندین دوربین پیشرفته بهره می‌برند که در انواع شرایط می‌توانند عکس‌ها و ویدیوهای جذابی ثبت کنند. گران‌ترین گوشی‌ها از فناوری‌هایی مانند نمایشگرهای تاشو، دوربین پریسکوپی، سنسورهای پیشرفته مانند LiDAR و مودم دارای قابلیت پشتیبانی از امواج میلی‌متری شبکه‌های ۵G بهره می‌برند.»

به عبارتی دیگر، کاربران در ازای پرداخت مبلغ بیشتر از امکانات متنوع و متعددی بهره‌مند می‌شوند.

آیا قیمت جهانی گوشی ها پایین می‌آید؟

تصور کاهش قیمت جهانی گوشی های هوشمند دشوار است. در عوض، باید انتظار داشته باشیم که پرچم‌داران به ارائه‌ی ویژگی‌های جذاب‌تر ادامه می‌دهند و در عین حال قیمت آن‌ها هم بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند.

افرادی که نمی‌توانند مبالغ هنگفتی برای خرید گوشی هزینه کنند، می‌توانند از بین گوشی‌های مقرون به صرفه دست به انتخاب بزنند. خوشبختانه در این زمینه گزینه‌های متعددی وجود دارد. در کشورهای ثروتمند مانند آمریکا، برند وان‌پلاس با عرضه گوشی‌های جذاب در محدوده قیمت ۶۰۰ تا ۹۰۰ دلاری توانسته توجهات زیادی را جلب کند.

در کشورهایی که کاربران قدرت خرید پایینی دارند، شرکت‌هایی مانند شیائومی، هواوی، ریلمی و نوکیا موفق شده‌اند گوشی‌های جذابی را با قیمت مناسب روانه‌ی بازار کنند.

