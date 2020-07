به تازگی یک پتنت شیائومی فاش شده که جزییات یک گوشی جذاب مجهز به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی را نشان می‌دهد. همچنین باید به نمایشگر این گوشی اشاره کنیم که به غیر از پنل جلویی، بخشی از پنل پشتی را هم در بر می‌گیرد.

نمایشگر اصلی به غیر از پنل جلویی، لبه‌های گوشی را هم می‌پوشاند و در پنل پشتی هم شاهد تعبیه نمایشگر هستیم. اگرچه شیائومی برای گوشی می میکس آلفا چنین طرحی را عملی کرده است، اما در این مورد، در پنل پشتی شاهد تعبیه نمایشگر ثانویه هستیم که بین نمایشگر اصلی و ثانویه فقط چند میلی‌متر فاصله وجود دارد. به لطف این نمایشگر ثانویه، کاربران برای ثبت عکس‌های سلفی می‌توانند از دوربین اصلی استفاده کنند.





یکی دیگر از ویژگی‌های کلیدی این پتنت، دوربین گوشی موردنظر است. شیائومی به جای اینکه چندین دوربین را در پنل پشتی تعبیه کند، در این طرح شاهد تعبیه فقط یک دوربین غول‌پیکر هستیم. این دوربین مبتنی بر سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی است و به لطف متحرک بودن لنز آن، می‌تواند زوم قابل توجهی را امکان‌پذیر کند.

باید خاطرنشان کنیم که معمولا پتنت‌های گوشی‌های هوشمند فقط شامل طرح‌های بسیار ساده‌ای هستند. اما در این پتنت شیائومی جزییات زیادی مطرح شده که احتمالا نشان‌دهنده‌ی این است که گوشی موردنظر در دست ساخت قرار دارد. اما در نهایت این یک پتنت محسوب می‌شود و شاید هیچوقت چنین گوشی هوشمندی روانه‌ی بازار نشود. ولی در هر صورت امیدواریم این گوشی بسیار جذاب در آینده نزدیک روانه‌ی بازار شود.

منبع: Android Authority

The post پتنت جدید شیائومی طراحی نوآورانه یک گوشی را نشان می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala