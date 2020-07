شرکت آنر اخیرا پستی را در شبکه اجتماعی ویبو به اشتراک گذاشت که در واقع تیزری برای سری جدید لپ تاپ‌های آنر مجیک بوک به حساب می‌آمد. اینطور که به نظر می‌رسد آنر قصد دارد این سری را تنها از لحاظ سخت‌افزار درونی بروزرسانی کند.

طی رویدادی که قرار است در تاریخ ۱۶ جولای (۲۶ تیر) برگزار شود، آنر سری جدید لپ تاپ‌های خود را مجهز به پردازنده‌های ۷ نانومتری سری رایزن ۴۰۰۰ راهی بازار می‌کند. این پردازنده‌ها از لحاظ قدرت، سرعت و حتی مصرف انرژی پیشرفت بسیار خوبی به نسبت قبل داشتند.

سری قبل این لپ تاپ‌ها که از پردازنده سری رایزن ۳۰۰۰ استفاده می‌کردند در بررسی‌های مختلف کاملا سربلند خارج شدند و این یعنی لپ تاپ‌های جدید قرار است کاربران را به وجد بیاورند. خوشبختانه نیازی نداریم برای دیدن این محصولات مدت زمان زیادی را منتظر بمانیم چرا که این اتفاق ۵ روز دیگر رخ خواهد داد.

البته عرضه اولیه فقط در کشور چین خواهد بود اما با توجه به سیاستی که آنر در عرضه سری‌های قبل در پیش گرفت، احتمالا یکی دو ماه بعد شاهد ورود این محصولات به بازار جهانی خواهیم بود.

نکته جالب در رابطه با سری جدید این است که گفته می‌شود آنر قصد دارد در همین رویداد، از یک لپ تاپ گیمینگ نیز رونمایی کند. بدین ترتیب با توجه به سیاست آنر در قبال قیمت‌گذاری محصولات، می‌توانیم انتظار داشته باشیم خبرهای خوبی برای علاقه‌مندان به بازی در راه است.

منبع: gsmarena

منبع متن: digikala