با توجه به گفته‌های ونگ تنگ، مدیر محصولات ردمی، شیائومی در حال کار روی یک پرچم‌دار قدرتمند از سری می ۱۰ است که احتمالا می ۱۰ پرو پلاس نام خواهد داشت و با قیمت حدودا ۱۰۰۰ دلار (یا بیشتر) راهی بازار می‌شود.

در طول هفته‌های گذشته، شنیده بودیم شیائومی قصد دارد از پرچم‌دار جدیدی رونمایی کند. از آن جایی که سری می ۱۰ در حال حاضر با می ۱۰ پرو، قدرتمندترین پرچ‌دار شیائومی به حساب می‌آید، انتظار می‌رود محصول جدید می ۱۰ پرو پلاس نام‌گذاری شود.

اما خبر جدیدی که در رابطه با این گوشی منتشر شده، قیمت احتمالی آن را به نوعی مشخص کرد. به نقل از وب‌سایت Gizchina، هنگامی که در رابطه با پرچم‌دار جدید سری می ۱۰ در ویبو سوالی پرسیده شد، ونگ تنگ، مدیر محصولات ردمی اعلام کرد این محصول یقینا در دست ساخت قرار دارد. او همچنین افزود کاربران و علاقه‌مندان به این محصول باید پول خود را برای خرید آن آماده کنند.

شنیدن چنین حرف‌هایی در رابطه با محصولات شیائومی چیزی نیست که به آن عادت داشته باشیم. معمولا گوشی‌های این شرکت از قیمت پایین و کیفیت بالایی برخوردار بودند اما بعد از معرفی سری می ۱۰، شاهد افزایش قیمت محصولات شیائومی بودیم که اگرچه به نسبت دیگر پرچم‌دارهای بازار ارزان‌تر بودند اما کاملا در مقابل سیاست‌های غول چینی قرار گرفتند.

حال به نظر می‌رسد می ۱۰ پرو پلاس قرار است اولین گوشی شیائومی باشد که احتمالا از مرز ۱۰۰۰ دلار هم عبور خواهد کرد اما سوال اینجاست چه چیز ارزشمندی در این گوشی قرار دارد که چنین قیمت بالایی را توجیه می‌کند؟

با توجه به شایعات اخیر، می ۱۰ پرو پلاس به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز می‌شود؛ البته حالا که اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس رونمایی شده این احتمال هم وجود دارد که شیائومی از این پردازنده در پرچم‌دار جدید خود استفاده کند. نمایشگر بکار رفته در این گوشی ۱۲۰ هرتزی خواهد بود که به نسبت نمایشگر ۹۰ هرتزی می ۱۰ پرو پیشرفت بسیار خوبی محسوب می‌شود.

از لحاظ دوربین، بعید به نظر می‌رسد سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی حذف شود اما احتمالا بزرگ‌نمایی هیبریدی تا میزان ۱۲ برابر نیز افزایش پیدا کند. همه این موارد نیازمند باتری پر ظرفیتی است که هنوز در رابطه با آن اطلاعی نداریم اما احتمالا شیائومی از یک شارژر ۵۰ یا ۶۵ واتی به منظور شارژ آن استفاده خواهد کرد.

این گوشی احتمالا با قیمت ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر راهی بازار خواهد شد اما اینکه این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد مشخص نیست.

منبع: notebookcheck

منبع متن: digikala