اینطور که به نظر می‌رسد، وان پلاس قصد دارد به همراه گوشی‌ مورد انتظار خود یعنی وان پلاس نورد، از ایربادز وان پلاس بادز هم رونمایی کند.

وان پلاس روز گذشته پستی را در توییتر به اشتراک گذاشت که اگرچه اصلا در آن اشاره‌ای به ایربادز نشده اما از آن جایی که مدت زمان زیادی به عرضه وان پلاس نورد باقی نمانده به نظر می‌رسد این محصول جدید هرچه که هست به همراه این گوشی راهی بازار شود.

دلیل اینکه گفته می‌شود این محصول احتمالا همان وان پلاس بادز خواهد بود این است که در همین تاریخ انتشار پست در توییتر، آمازون هندوستان این گجت را در وب‌سایت خود قرار داد که این یعنی تاریخ عرضه آن بسیار نزدیک است.

تاکنون فقط رندرهایی از وان پلاس بادز را مشاهده کرده بودیم که از زبان طراحی آشنایی بهره می‌برد. البته بیشتر باید آن را شبیه ایربادزهای اپل دانست اما اینکه این گجت چه قیمتی دارد و از نظر کیفیت در چه سطحی قرار دارد مشخص نیست. فعلا می‌دانیم کیس این محصول از سرعت شارژ ۷.۵ وات بهره می‌برد و قرار است در دو رنگ مشکی و سفید راهی بازار شود.

