ویدئویی از گوشی گلکسی Z Flip 5G سامسونگ منتشر شد

هفته گذشته تصویر رسمی گلکسی Z Flip 5G به بیرون درز پیدا کرد و از آن طریق توانستیم به نوعی این گوشی را از تمام زوایا مشاهده کنیم. اما اکنون ایوان بلس، یکی از افشاگران معروف حوزه فناوری در حساب رسمی خود در توییتر، ویدئویی را به اشتراک گذاشت که این محصول را از تمامی جهات به تصویر می‌کشد.

گلکسی Z Flip 5G جدیدترین عضو از خانواده تاشو گوشی‌های سامسونگ به حساب می‌آید که قرار است به زودی راهی بازار شود. اگرچه در این ویدئو خبری از مشخصات فنی این گوشی نیست اما به لطف وب‌سایت TENNA، تا حدودی از مشخصات اصلی آن با خبر شدیم.

نکته منفی اینجاست که محصول جدید از نظر ظاهر یا مشخصات سخت‌افزاری تغییر عمده‌ای به نسبت قبل ندارد و در واقع کاربر چیز جدیدی را شاهد نخواهد بود به جز پردازنده مرکزی. این شایعه‌ای بود که اخیرا منتشر شد و مکس وین‌بچ، یکی از اعضای تیم توسعه‌دهنده XDA آن را تایید کرد و گفت در حالی که نسخه ۴G از پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس بهره می‌برد، مدل ۵G به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس مجهز خواهد شد. (البته با توجه به خبرهای اخیر، این احتمال هم وجود دارد که سامسونگ از اسنپدراگون ۸۶۵ در این محصول استفاده کند).

با توجه به اطلاعات وب‌سایت TENNA، این گوشی از دوربین دوگانه ۱۲ و ۱۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد که اندکی با نمونه ۱۲-۱۲ مگاپیکسلی بکار رفته در نسخه کنونی متفاوت است. البته مکس وین‌بچ اعتقاد دارد سامسونگ در این گوشی هم از همان ترکیب ۱۲-۱۲ مگاپیکسلی استفاده می‌کند بنابراین باید برای مشخص شدن جزئیات دقیق در این رابطه منتظر بمانیم.

گلکسی Z Flip 5G تغییر خاصی به نسبت سری قبل ندارد جز پردازنده مرکزی که به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس ارتقا یافته. ترکیب دوربین مانند قبل ۱۲ و ۱۲ مگاپیکسلی است و سنسورهای مشابهی هم در آن بکار رفته. نمایشگر کاملا مشابه سری قبل است. رابط کاربری OneUI 2.5 بدون هیچ تغییر خاصی در آن حضور دارد و ظرفیت باتری نیز کاملا یکسان مانده.

مکس وین‌‌بچ در توییتی دیگر اعلام کرد:

ابعاد گوشی اما تغییری جزئی داشته. گلکسی Z Flip جدید ۰.۵ میلی‌متر ضخیم‌تر و ۰.۱ میلی‌متر بلندتر از نسخه کنونی است.

گلکسی Z Flip 5G قرار است در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) و در جریان رویداد آنپکد سامسونگ که سری نوت ۲۰ و گلکسی فولد ۲ نیز در آن رونمایی می‌شوند معرفی شود. صفحه رسمی پشتیبانی این گوشی نیز در وب‌سایت سامسونگ مجارستان راه‌اندازی شده و خب این یعنی قطعا در تاریخ یاد شده شاهد رونمایی از آن خواهیم بود. گلکسی Z Flip 5G در رنگ‌های بنفش، نقره‌ای مسی و برنزی راهی بازار خواهد شد.

شما عزیزان می‌توانید ویدئوی این گوشی را در زیر تماشا کنید.

