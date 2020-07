اگر بخواهیم برای سال ۲۰۲۰ در زمینه‌ی تکنولوژی فقط یک کلیدواژه انتخاب کنیم، اینترنت ۵G کلیدواژه موردنظر خواهد بود. طی چند سال گذشته این تکنولوژی توجهات زیادی را جلب کرده ولی طی ماه‌های گذشته به دلیل عملیاتی شدن زیرساخت‌های این فناوری در کشورهای مختلف، حجم خبرها و گزارش‌های مربوط به آن افزایش یافته است.

به صورت بسیار خلاصه، اینترنت ۵G نسل بعدی شبکه‌های سلولی است که در ادامه فناوری‌های ۴G و ۳G ارائه می‌شود. در این مطلب به جای اینکه به ویژگی‌هایی مانند فرکانس‌ها و طول موج‌های مربوط به این شبکه بپردازیم، قصد داریم بگوییم که این فناوری چگونه می‌تواند جهان اطراف ما را تغییر دهد.

شهرهای هوشمند

این عبارت ممکن است مبهم به نظر برسد ولی احتمالا در فیلم‌های علمی تخیلی نمونه‌هایی از آن را دیده‌اید. اینترنت ۵G اتصال بین انواع و اقسام گجت‌های ریز و درشت موجود در خانه و شهر را راحت‌تر و ساده‌تر می‌کند. به‌عنوان مثال، هنگامی که با اتومبیل خود با سرعت به چراغ قرمز نزدیک می‌شوید، این چراغ‌ها می‌توانند به اتومبیل‌های موردنظر هشدار دهند. در زمینه‌ی گجت‌های خانگی هم می‌توان صدها مثال ارائه کرد که تا حالا هم بسیاری از آن‌ها عملی شده‌اند ولی با اینترنت ۵G همه‌گیرتر می‌شوند.

اینترنت ۵G در مقایسه با نسل قبلی خود، می‌تواند میلیون‌ها ابزار را متصل به یکدیگر نگه دارد و دچار مشکل نشود. به طور مشخص، در یک محدوده ۱ کیلومتر مربعی اینترنت ۴G از پس کنترل حدود ۲۰۰۰ گجت برمی‌آید ولی برای ۵G این رقم یک میلیون خواهد بود. در ادامه شهرهای هوشمند، ما باید به انقلاب حمل و نقل یعنی اتومبیل‌های خودران اشاره کنیم.

اتومبیل‌های خودران

اتومبیل‌های خودران یکی دیگر از مواردی است که در فیلم‌های علمی-تخیلی به وفور دیده می‌شوند ولی در آینده نزدیک در دنیای واقعی همه‌گیر خواهند شد. با این حال، چنین اتومبیل‌هایی برای اینکه به‌صورت کاملا خودکار روانه‌ی خیابان‌ها شوند، به اینترنت ۵G نیاز دارند. این اتومبیل‌ها نیازمند واکنش‌های بسیار سریع و تاخیر پایین هستند و اینجاست که ۵G وارد عمل می‌شود.

هنگام حرکت با سرعت بالا، این اتومبیل‌ها باید در لحظه تصمیم بگیرند، با فضای ابری ارتباط برقرار کنند و با بخش‌های مختلف شهر هماهنگ شوند. در حال حاضر شرکت‌های بزرگی مانند تسلا، گوگل و اوبر میلیاردها دلار برای این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با همه‌گیر شدن ۵G، این اتومبیل‌ها هم در آینده نزدیک به طور گسترده روانه‌ی خیابان‌ها می‌شوند.

واقعیت مجازی و افزوده

واقعیت مجازی چند سال قبل بسیار سروصدا راه می‌انداخت اما در ادامه با چالش‌های سختی مواجه شد. هدست‌های واقعیت مجازی و افزوده فعلی علاوه اگرچه بزرگ و حجیم هستند، اما مشکل واقعی این است که باید به سخت‌افزار قدرتمندی وصل شوند. اپلیکیشن‌های موردنظر به پهنای باند و رزولوشن بالا نیاز دارند تا بتوانند دنیای مجازی را به صورت طبیعی نشان دهند.

اینترنت ۵G می‌تواند سیم‌های این هدست‌ها را حذف کند و بدون نیاز به سخت‌افزار قدرتمند، کاربران قادر به وصل شدن به شبکه‌های ابری همه‌فن‌حریف برای انجام کارهای مختلف با این هدست‌ها خواهند شد.

سرویس‌های استریمینگ

اگرچه این روزها به دلیل بحران کووید ۱۹ سرویس‌های استریمینگ محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند، ولی حتی قبل از این جریان هم این سرویس‌ها روزبه روز محبوب‌تر می‌شدند. با وجود اینکه در کشورهای پیشرفته کاربران به‌راحتی با بهره‌گیری از اینترنت خانگی می‌توانند محتوای ۴K استریم کنند، اما در دیگر مکان‌ها به راحتی نمی‌توان چنین کاری را انجام داد.

باید خاطرنشان کنیم رزولوشن انواع محتوا رو به افزایش است و حالا که محتوای ۴K در حال عادی شدن است، در آینده نزدیک شاهد ارائه‌ی انواع محتوای ۸K خواهیم بود. اینترنت ۵G به کاربران این امکان را می‌دهد که در انواع و اقسام مکان‌ها و با گجت‌های مختلف بتوانند به راحتی محتواهای مبتنی بر رزولوشن‌های بسیار بالا را استریم کنند.

موبایل گیمینگ

در حال حاضر در زمینه‌ی موبایل گیمینگ می‌توان به مشکلات زیادی اشاره کرد ولی اینترنت ۵G می‌تواند این حوزه را هم متحول کند. تقریبا تمام بازی‌های موبایل به اینترنت نیاز دارند و تاخیر زمانی موجود در شبکه ۴G باعث می‌شود در برخی ژانرها رقابت جذاب امکان‌پذیر نشود. متوسط تاخیر در ۴G حدود ۷۰ میلی‌ثانیه است ولی ۵G از لحاظ تئوری می‌تواند این تاخیر را به ۱ میلی‌ثانیه برساند.

این یعنی مثلا رقابت‌های آنلاین موبایل گیمینگ برای بازی‌های مبتنی بر ریتم سریع جذاب‌تر می‌شوند و لگ (Lag) در بازی تقریبا به صفر می‌رسد. در این زمینه باید به پلتفرم‌های گیمینگ ابری مانند گوگل استدیا و مایکروسافت xCloud اشاره کنیم که اینترنت ۵G به‌خصوص برای آن‌ها مزایای زیادی به ارمغان می‌آورد. تاخیر پایین شبکه‌های ۵G به کاربران اجازه می‌دهد که از طریق گوشی و تبلت خود به سرورهای بازی وصل شوند و بدون هیچ مشکلی، بازی‌های سنگین را اجرا و تجربه کنند.

افزایش سرعت دانلود

بدون شک وقتی افراد کلمه اینترنت ۵G را می‌شنوند، اولین چیزی که به ذهنشان می‌رسد سرعت دانلود بیشتر است. حداکثر سرعت دانلود ۴G حدود ۱ گیگابیت در ثانیه است و این عدد برای ۵G به ۲۰ گیگابیت در ثانیه می‌رسد. اما در دنیای واقعی و به صورت میانگین، اینترنت ۴G سرعت حدودا ۱۰ مگابیت در ثانیه را ارائه می‌کند و برای ۵G می‌توانیم انتظار سرعت میانگین ۱۰۰ مگابیت در ثانیه را داشته باشیم.

در هر صورت اینترنت ۵G جذابیت اینترنت موبایل را برای انواع کاربران دوچندان می‌کند و افراد بدون نیاز به شبکه‌های وای‌فای می‌توانند از سرعت بسیار بالا بهره ببرند.

خدمات درمانی

در نهایت باید به تاثیر اینترنت ۵G بر روی خدمات درمانی بپردازیم. این فناوری به بیمارستان‌ها اجازه می‌دهد سیستم‌های ارتباطی داخلی خود را بهتر و موثرتر کنند. علاوه بر این، دستگاه‌های پزشکی مختلف می‌توانند از شبکه‌های سریع و پایدار ۵G بهره‌مند شوند. به‌لطف ویژگی‌های این فناوری، جراحی از دور با بازوهای رباتیک امکان‌پذیر خواهد شد.

