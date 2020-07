به تازگی ویدئوی جدیدی توسط یک خرده فروش با نام Mobile Fun منتشر شد که در آن شاهد مقایسه گوشی‌های آیفون ۱۲، آیفون ۱۲ پرو و پرو مکس با آیفون‌های قدیمی هستیم.

ماکت گوشی‌ها که معمولا قبل از عرضه رسمی محصولات در ویدئوهای مختلف به نمایش در می‌آیند، لزوما نشان دهنده طراحی اصلی گوشی نیستند. برای مثال در این ویدئو، ماژول دوربین‌ها به گونه‌ای کاملا مشابه سری قبل طراحی شده در حالی که آیفون ۱۲ در این بخش تغییراتی خواهد داشت.

با این حال این ماکت‌ها از نظر ابعاد اطلاعات دقیقی را به ما می‌دهند. بنابراین می‌توانیم به سادگی متوجه تغییر اندازه آیفون‌های سری ۱۲ به نسبت نسل‌های قبل شویم. یکی از مهم‌ترین تغییرات آیفون ۱۲، تخت‌تر شدن گوشه‌های فریم است. همین مسئله در دست نگه داشتن آن‌ها را کمی آسان‌تر از قبل می‌کند. در واقع این تغییر در طراحی، مشابه آیپد پرو است که در آن شاهد تخت‌تر شدن گوشه‌ها بودیم.

از نظر اندازه اما آیفون‌ها در سه اندازه ۵.۴، ۶.۴ و ۶.۷ اینچی عرضه می‌شوند. همانطور که در بالا اشاره شد، ماژول دوربین آن چیزی نیست که در طراحی نهایی شاهد خواهیم بود چون مدل‌های استاندارد احتمالا از دو دوربین بهره می‌برند و در طرف مقابل مدل‌های پرو احتمالا به یک سنسور چهارمی LiDAR مجهز می‌شوند. علاوه بر این‌ها، یک مدل آیفون ۱۲ مکس هم وجود دارد که چون اندازه مشابهی با آیفون ۶.۱ اینچی دارد در این مقایسه شاهد آن نیستیم.

بیشتر بخوانید: تصویر منتسب به جعبه آیفون ۱۲ شایعه حذف شارژر را تایید می‌کند

آیفون ۱۲ ۵.۴ اینچی را پیش‌تر در قالب یک ماکت دیده بودیم که در یک ویدئو از نظر ابعاد با آیفون SE 2020 مقایسه شده بود. از آن جایی که آیفون SE 2020 گوشی بسیار کوچکی محسوب می‌شود، بنابراین اقدام اپل در راستای تولید محصولی با همان اندازه اما نمایشگری بزرگ‌تر به احتمال بسیار زیاد مورد استقبال کاربران قرار خواهد گرفت. چرا که یک گوشی کوچک با ابعاد مناسب و حواشی بسیار کم، همان چیزی بود که کاربران آیفون سال‌ها منتظر آن بودند.

اگرچه شایعات مبنی بر این بود که اپل در گوشی‌های امسال خود از پورت USB-C استفاده خواهد کرد اما آن چیزی که در ماکت‌ها می‌بینیم نشان می‌دهد اپل همچنان به استفاده از پورت لایتنینگ اصرار دارد. انتظار می‌رفت اپل گوشی‌های خود را مثل همیشه در ماه سپتامبر راهی بازار کند اما طبق خبرهای مختلفی که منتشر شده، به نظر می‌رسد این اتفاق با یکی دو ماه تاخیر رخ خواهد داد.

شما عزیزان می‌توانید ویدئوی مربوطه را در زیر تماشا کنید.

دانلود mp4

بیشتر بخوانید: تولید انبوه آیفون ۱۲ احتمالا به تاخیر خواهد افتاد

منبع: gsmarena

The post ویدئوی مقایسه گوشی‌های آیفون ۱۲ با آیفون‌های نسل قبل appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala