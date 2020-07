وان پلاس نورد قرار است در تاریخ ۲۱ جولای (۳۱ تیر) معرفی شود و به همین خاطر اطلاعات زیادی از آن در اختیار داریم. اما روز گذشته محصولی جدید از وان پلاس در وب‌سایت گیک‌بنچ دیده شد تا بدین ترتیب شک و گمان در رابطه با برنامه‌ آینده این شرکت چینی بیشتر شود.

تقریبا یک ماه پیش بود که محصولی با شماره مدل AC2003 در لیست‌های مختلف در گیک‌بنچ دیده شد. نتیجه تستی که منتشر شده، امتیازی نزدیک به پردازنده اسنپدراگون ۷۶۵G را نشان می‌دهد که اتفاقا حضور آن در وان پلاس نورد به صورت رسمی نیز تایید شده بود. تمام محصولات با شماره مدل AC2003 در لیست گیک‌بنچ، با مادربردی تحت عنوان «lito» دیده شدند که نشان می‌دهد پردازنده بکار رفته در آن ۱.۸ گیگاهرتزی است و ۱۲ گیگابایت رم نیز آن را همراهی می‌کند.

اما آن چیزی که اخیرا در وب‌سایت گیک‌بنچ دیده شده، محصولی را با شماره مدل BE2028 نشان می‌دهد که تفاوت عددی زیادی با AC2003 دارد. اما جالب اینجاست که این مدل نیز با مادربرد lito لیست شده اما شناسه و فرکانس پردازنده آن متفاوت است.

مثلا پردازنده بکار رفته در آن فرکانس ۱.۷ گیگاهرتزی دارد. اما تفاوت اصلی اینجاست که رم بکار رفته در این گوشی ۶ گیگابایت است و امتیاز تک هسته‌ای تقریبا مشابه‌ای با AC2003 کسب کرد. اما در بخش چند هسته‌ای اختلاف قابل توجهی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: وان پلاس ۳۱ تیر ماه از گوشی وان پلاس نورد رونمایی می‌کند

اینطور که به نظر می‌رسد، احتمالا یک گوشی جدید از وان پلاس در راه است که شرکت چینی به خوبی توانست همه چیز را در رابطه با آن تا به این لحظه پنهان نگه دارد. شاید وان پلاس بخواهد این گوشی را همراه با وان پلاس نورد یا در زمانی دیگر راهی بازار کند و خب متاسفانه اصلا نمی‌توانیم با اطمینان در مورد آن نظر دهیم.

با بررسی فرکانس، می‌توانیم این احتمال را بدهیم که محصول یاد شده از پردازنده اسنپدراگون ۶۹۰ استفاده می‌کند. همچنین ۶ گیگابایت حافظه رم نیز با این پردازنده ترکیب خوبی به عنوان یک گوشی اقتصادی تشکیل می‌دهد. البته این احتمال را هم می‌توان در نظر گرفت که این گوشی نسخه اولیه وان پلاس نورد باشد.

با این حال برای مشخص شدن جزئیات بیشتر از این گوشی اسرارآمیز باید تا ۱۰ روز دیگر منتظر بمانیم.

بیشتر بخوانید: وان پلاس بادز احتمالا به همراه گوشی وان پلاس نورد راهی بازار می‌شود

منبع: gsmarena

The post گوشی جدید وان پلاس در گیک‌بنچ دیده شد؛ آیا میان‌رده‌ای دیگر در راه است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala