به نقل از رویترز، فاکسکان در نظر دارد ۱ میلیارد دلار روی یکی از شرکت‌های موجود در هندوستان سرمایه‌گذاری کند تا بدین ترتیب تولید آیفون‌ها با سرعت بیشتری انجام گیرد.

همانطور که می‌دانید، گسترش بیماری کرونا باعث شده بسیاری از شرکت‌های تولیدی به تعطیلی کشانده شوند و همین مسئله به شرکت‌های بزرگی نظیر اپل ضرر بزرگی رساند. اما اینطور که به نظر می‌رسد، فاکسکان که بزرگ‌ترین شرکت تولید آیفون به حساب می‌آید قصد دارد برای تسریع فرایند تولید این محصولات، روی شرکتی در هندوستان سرمایه‌گذاری کند. این اقدام فاکسکان حدودا ۳ سال به طول می‌انجامد و در صورت تکمیل شدن، ۶۰۰۰ شغل ایجاد می‌کند.

اینطور که به نظر می‌رسد، اپل از فاکسکان خواسته بود در راستای کمتر شدن وابستگی به چین، خط مونتاژ خود را به خارج از چین ببرد تا بدین ترتیب در صورت بوجود آمدن مشکلات ناخواسته نظیر کرونا یا جنگ تجاری که اکنون نمونه آن را بین آمریکا و چین شاهد هستیم، ضرری به کوپرتینویی‌ها وارد نشود.

بیشتر بخوانید: فاکسکان به اپل تضمین داد ویروس کرونا مشکلی در تولید آیفون‌ها بوجود نخواهد آورد!

در حال حاضر شعبه واقع در جنوب هندوستان فاکسکان، مشغول تولید آیفون XR است. اما فاکسکان در نظر دارد تولید مدل‌های بیشتری از گوشی‌های اپل را در دومین کشور پر جمعیت دنیا (هندوستان) انجام دهد.

البته هنوز هیچ یک از این شرکت‌ها چنین خبری را تایید نکرده‌اند و حتی نامی هم از منبعی که این اطلاعات را به رویترز رسانده برده نشد. بنابراین باید منتظر بمانیم ببینیم در آینده چه پیش خواهد آمد.

منبع: gsmarena

The post سرمایه‌گذاری ۱ میلیارد دلاری فاکسکان در هندوستان برای تسریع تولید آیفون‌ها appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala