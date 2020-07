در این مطلب به بررسی تمام آنچه که تاکنون در رابطه با گوشی مورد انتظار گوگل پیکسل ۵ منتشر شده می‌پردازیم تا ببینیم آیا گوگل می‌تواند در سال جدید شانسی برای مقابله با پرچم‌داران مطرح بازار داشته باشد یا خیر.

گوگل را نمی‌توان جز شرکت‌های بزرگ و مطرح سازنده گوشی هوشمند دسته بندی کرد اما این بدان معنا نیست که پیکسل‌ها از کیفیت بالایی برخوردار نیستند. گوشی‌هایی که شرکت آمریکایی روانه بازار می‌کند از کیفیت فوق‌العاده بالایی برخوردارند، خصوصا در بخش دوربین. اما وقتی گوگل از سری پیکسل ۴ رونمایی کرد، چه از لحاظ ظاهر و چه از لحاظ دوربین عملکرد خوبی از خود به جا نگذاشت تا همه این موارد باعث شود این گوشی‌ها علی‌رغم پتانسیل بالا، نتوانند با محصولات هم‌رده رقابت کنند.

گوگل اما ترجیح داد برای جلب توجه کاربران به سوی محصولات خود، محصولی میان‌رده را با نام پیکسل ۴a روانه بازار کند که تاکنون شایعات و خبرهای زیادی در رابطه با آن شندیم. محصولی که به لطف پشتیبانی نرم‌افزاری طولانی مدت گوگل و قیمت پایین، می‌تواند رقیبی جدی برای آیفون SE 2020 باشد.

اما همه چیز به عرضه یک میان‌رده در سال ۲۰۲۰ ختم نمی‌شود و این شرکت مثل همیشه یک پرچم‌دار را هم در سبد محصولات خود خواهد داشت. نام این پرچم‌دار با توجه به شایعات کنونی پیکسل ۵ است و اینطور هم که به نظر می‌رسد، قرار است تعریفی جدیدی را از یک محصول بالارده ارائه دهد.

گوگل معمولا پیکسل‌ها را در ماه پاییز روانه بازار می‌کند اما همانطور که می‌دانید شیوع گسترده ویروس کرونا باعث شد نه تنها همه چیز در داخل چین بلکه در خارج چین نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. بسیاری از شرکت‌ها برنامه معرفی محصولات خود را به تاخیر انداختند و یا با کاهش تقاضا مواجه شدند. بنابراین می‌توانیم با اطمینان بگوییم امسال پیکسل ۵ معرفی می‌شود اما اینکه در چه تاریخی این اتفاق می‌افتد هنوز مشخص نیست.

با همه این تفاسیر، با تاریخ عرضه معمول پیکسل ۵ فاصله خیلی زیادی نداریم و بنابراین تصمیم گرفتیم به تمام آنچه که در رابطه با این گوشی می‌دانیم بپردازیم تا ببینیم آیا گوگل توانسته گوشی خود را مطابق انتظارات طراحی کند یا خیر. متاسفانه خبرهای زیادی از این گوشی منتشر نشده ولی به محض مشخص شدن نکات جدید، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.

بیشترین بخوانید: تصاویر رندر از طراحی احتمالی گوگل پیکسل ۵ منتشر شد

تاریخ عرضه گوگل پیکسل ۵

از سال ۲۰۱۶ تاکنون، پیکسل‌ها از یک نام استفاده کردند و خب دلیلی هم ندارد امسال نام این محصول تغییر کند. بنابراین احتمالا در ماه‌های آینده شاهد رونمایی از دو گوشی با نام‌های پیکسل ۵ و پیکسل ۵XL خواهیم بود.

اما وجود کلمه «احتمالا» در این فرضیه به این خاطر است که پیکسل‌های جدید تغییرات زیادی را به نسبت قبل خواهند داشت. این تغییرات ممکن است باعث شود گوگل در نام‌گذاری گوشی‌های خود تغییراتی ایجاد کند. البته هیچ خبری در این رابطه منتشر نشده اما اگر گوگل قصد انجام این کار را داشته باشد، امسال محتمل‌ترین سال خواهد بود.

اما در رابطه با تاریخ عرضه این گوشی باید بگوییم همیشه گوگل آن‌ها را در ماه اکتبر راهی بازار می‌کرد. از آن جایی هم که شیوع ویروس کرونا کمی در عرضه محصولات مانند پیکسل ۴a مشکل ایجاد کرد اما اکتبر تقریبا اواخر سال میلادی است و بعید به نظر می‌رسد مشکل خاصی برای پیکسل‌های بوجود بیاید.

همانطور که گفتیم، اکتبر به تعطیلات آخر سال بسیار نزدیک است. بنابراین این احتمال وجود دارد که نه‌ تنها پیکسل ۵ بلکه پرچم‌دارهای شرکت‌های دیگر نظیر وان پلاس، هواوی و … نیز در این ماه راهی بازار شود.

بیشتر بخوانید: ۱۱ ویژگی جدید اندروید ۱۱

طراحی گوگل پیکسل ۵

سال گذشته و با معرفی پیکسل ۴ و پیکسل ۴XL، اولین باری بود که گوگل تغییراتی اساسی در طراحی این گوشی‌ها پدید آورد. مثلا شکل ظاهری گوشی کاملا تغییر کرد. از حذف سنسور اثر انگشت پشت گوشی گرفته تا تغییر کامل ماژول دوربین و نمایشگر که خب واقعا تغییر بزرگ اما نه چندان رضایت بخشی به حساب می‌آید.

بدیهی است پیکسل ۵ هم نسخه‌ای بروز شده از سری ۴ خواهد بود. البته امیدواریم این تغییرات مانند تغییراتی که پیکسل ۴ در خود می‌دید نباشد. چون دو تن از کارمندان گوگل که در بخش گوشی‌های هوشمند این شرکت فعالیت می‌کردند حتی قبل از اینکه این گوشی راهی بازار شود به آن خوشبین نبودند و مدتی پیش نیز از این تیم جدا شدند.

بنابراین مطمئنیم گوگل از این اتفاق‌ها درس بزرگی خواهد گرفت. خصوصا اینکه گوشی‌های این شرکت اصلا چیز خاصی برای عرضه ندارند و با توجه به قیمت بالایشان، اگر ظاهری زیبا نداشته باشند بعید به نظر می‌رسد کاربران آنچنان به خرید آن‌ها مجاب شوند.

در حال حاضر جدیدترین رندر از این گوشی در حالی منتشر شده که افشا کننده آن شهرت بالایی ندارد و حتی برخی از افشا کننده‌های معروف نیز ادعا کردند این تصاویر احتمالا از واقعیت به دور خواهند بود. با این حال این تنها چیزی است که در حال حاضر در اختیار داریم و شما عزیزان می‌توانید در زیر آن‌ها را مشاهده کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید، این رندرها تغییرات نسبتا خوبی را به نسبت سری قبل به تصویر می‌کشند. به خصوص بازگشت سنسور حسگر اثر انگشت روی پنل پشتی در روزهایی که بسیاری از شرکت‌ها پرچم‌داران خود را مجهز به سنسور اثر انگشت درون نمایشگر راهی بازار می‌کنند. استفاده از چنین سنسوری خود می‌تواند به این معنا باشد که قابلیت موشن سنسور آنقدرها موفقیت آمیز نبوده.

اما یک نکته بسیار جالب در این رابطه می‌تواند میان‌رده بودن پیکسل ۵ باشد! در واقع پیکسل ۵ شاید جدیدترین گوشی گوگل باشد، اما قدرتمندترین آن نیست و احتمالا به همین خاطر هم از چنین سنسوری بهره می‌برد. این چیزی بود که پیش‌تر نیز در رابطه با آن خبرهایی شنیده بودیم اما اینکه آیا واقعا گوگل قصد دارد پیکسل ۵ را به عنوان یک میان‌رده راهی بازار کند هنوز به صورت رسمی مشخص نشده.

بیشتر بخوانید: اندروید ۱۰ سریع‌تر از نسخه‌های قبلی روانه‌ی گوشی‌های هوشمند شده است

پردازنده و نرم‌افزار

در این بخش پیکسل‌ها همیشه از آخرین نسخه موجود بهره می‌بردند. شکی نیست پیکسل ۵ با اندروید ۱۱ راهی بازار می‌شود اما اینکه پردازنده بکار رفته در آن اسنپدراگون ۸۶۵ باشد یا خیر مشخص نیست. بسیاری از خبرگذاری‌ها و افشاگران اعلام کردند این محصول برخلاف گوشی‌های سال گذشته گوگل قرار نیست یک پرچم‌دار باشد و به همین خاطر احتمالا از یک پردازنده میان‌رده اما قدرتمند نظیر اسنپدراگون ۷۶۵G یا ۷۶۸G استفاده خواهد کرد.

بنابراین می‌توانیم بگوییم در حال حاضر تقریبا از اینکه پیکسل ۵ از یک پردازنده میان‌رده استفاده می‌کند مطمئن هستیم اما این خبر چندان بدی هم برای کاربرانی با بودجه محدود نخواهد بود. آن‌ها می‌توانند هنوز هم به یک محصول ۵G قدرتمند با قابلیت دریافت بروزرسانی اندروید برای مدت زمان زیاد دسترسی داشته باشند و در عین حال هزینه کمی برای آن بپردازند.

اما سوال اینجاست که گوگل چرا تصمیم به انجام این کار گرفته؟ تنها دلیل منطقی برای چنین اقدامی می‌تواند تقاضای پایین مردم باشد. در واقع پیکسل ۴ اصلا نتوانست در حد و اندازه‌های یک پرچم‌دار، کاربران را راضی نگه دارد چون نه ظاهر چندان زیبا و دلنشینی داشت و نه قیمت آن مناسب بود.

اگر گوگل بخواهد پیکسل ۵ را هم با جدیدترین و قدرتمندترین گزینه‌های موجود راهی بازار کند احتمالا باز هم شاهد اضافه شدن یک پرچم‌دار حداقل ۱۰۰۰ دلاری به جمع گوشی‌های قدرتمند کنونی خواهیم بود که خب بعید به نظر می‌رسد خریداران زیادی داشته باشد. بنابراین گوگل تصمیم گرفت این بار فقط به کسب شهرت و درآمد فکر کند و به جای عرضه پرچم‌دار، روی عرضه میان‌رده‌های بسیار قدرتمند تمرکز کند.

بنابراین اگر گوگل به جای استفاده از اسنپدراگون ۸۶۵ که حداقل قیمت گوشی را تنها تا ۹۰۰ دلار پایین می‌آورد از اسنپدراگون ۷۶۸G استفاده کند می‌تواند هم هزینه را پایین نگه دارد، هم قدرت بسیار بالایی را به کاربران ارائه دهد و هم اینترنت ۵G را برایشان به ارمغان بیاورد.

بیشتر بخوانید: گوگل ارائه قابلیت مشابه ایردراپ اپل را تایید کرد

پیکسل ۵؛ مشخصات دیگر

سوا از بحث پردازنده، می‌توانیم تقریبا مطمئن باشیم که گوگل در هیچ یک از بخش‌های دیگر به نسبت قبل عقب‌گرد نخواهد داشت. یعنی به احتمال بسیار فراوان، ۶ گیگابایت رم، ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی، دوربین دوگانه و استاندارد IP68، حداقل چیزی است که می‌توانیم از این گوشی انتظار داشته باشیم.

از آن جایی که هم کاربران و هم دو تن از تیم طراحی پیسکل‌ها به خاطر باتری ضعیف سری ۴ گله و شکایت داشتند، بعید به نظر می‌رسد گوگل در این بخش توجهی به خرج ندهد و باز هم باتری با ظرفیت ناامید کننده‌ای اینبار در پیکسل ۵ بکار ببرد. با این حال این تغییر چقدر قرار است بزرگ باشد هنوز مشخص نشده.

قیمت و بازار عرضه گوگل پیکسل ۵

و اما مهم‌ترین بخش در رابطه با پیکسل ۵، قیمت آن است. تقریبا یک منبع موثق پشت این ادعا قرار دارد که پیکسل جدید با قیمت بسیار خوبی روانه بازار می‌شود. چند وقت پیش بود که یک نظرسنجی توسط گوگل صورت گرفت مبنی براینکه کاربران ترجیح می‌دهند چه گوشی را خریداری کنند. در آن نظرسنجی پیکسل ۵ با قیمت ۶۹۹ دلار لیست شده بود و این یعنی پیکسل ۵ تنها ۵۰ دلار از اولین پیکسل گران‌تر خواهد بود.

اگر گوگل بخواهد باز هم از موشن سنسور سری ۴ در این گوشی استفاده کند، یعنی کاربران هندوستان نمی‌توانند این گوشی را خریداری کنند. چرا که این رادار سولی فناوری است که از فرکانس ۶۰ هرتز استفاده می‌کند که این فرکانس به خاطر مقررات دولتی، در کشور هندوستان توسط کاربران قابل استفاده نیست.

به طور کلی هم محصولات گوگل مانند سامسونگ، اپل و دیگر شرکت‌های بزرگ دنیا آنقدرها فراگیر نیستند و این مسئله گاهی اوقات به موشن سنسور هم مربوط نمی‌شود. اگر گوگل بخواهد مسیر موفقیت آمیزی را در پیش بگیرد باید سیاست خود را در این رابطه تغییر دهد. در غیر این صورت شاید باز هم به همان مشکلی گرفتار شود که پیکسل ۴ با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ یعنی کاهش میزان فروش.

بیشتر بخوانید: آیا بروزرسانی رابط کاربری One UI سامسونگ از بروزرسانی اندروید اهمیت بیشتری دارد؟

منبع: androidauthority

The post درباره گوشی گوگل پیکسل ۵ چه می‌دانیم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala