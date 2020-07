بر اساس گزارش‌ها، اپل امسال تعداد آیفون‌های بیشتری نسبت به سال‌های گذشته معرفی می‌کند. اپل مدتی قبل از نسل جدید آیفون SE رونمایی کرد و مدتی دیگر ۴ مدل آیفون ۱۲ معرفی خواهند شد. در حالی که تنوع مدل‌های آیفون ۱۲ قابل توجه است، اما اندازه آن‌ها هم جالب محسوب می‌شود.

طبق شایعات گوناگون، خانواده آیفون ۱۲ شامل یک مدل ۵.۴ اینچی، دو مدل ۶.۱ اینچی و یک مدل ۶.۷ اینچی است. اگر این اخبار صحت داشته باشند، پس کاربران در زمینه‌ی اندازه آیفون موردنظر دست بازی خواهند داشت. این چند آیفون می‌توانند انواع سلیقه‌ها را راضی کنند زیرا طرفداران گوشی‌های کوچک و غول‌پیکر می‌توانند آیفون موردنظر خود را خریدار کنند و همچنین ۲ مدل آیفون با اندازه متوسط هم وجود دارد.

در این میان، گوشی‌های اندرویدی عمدتا در دو اندازه بزرگ و غول‌پیکر روانه‌ی بازار می‌شوند. حتی گاهی اوقات که شاهد گوشی‌های اندرویدی جمع‌وجوری هستیم، سازندگان آن‌ها برخی ویژگی‌ها و امکانات جذاب را حذف می‌کنند و در نهایت کاربران بین گوشی‌های کوچک و گوشی‌های دارای ویژگی‌های جذاب باید دست به انتخاب بزنند.

در این زمینه تا حالا انتقادات زیادی مطرح شده ولی حالا با قاطعیت زیادی می‌توانیم بگوییم که خانواده آیفون ۱۲ می‌توانند مورد توجه کاربران طرفدار گوشی‌های کوچک قرار بگیرند. آیا این آیفون‌ها می‌توانند توجه شرکت‌های سازنده گوشی‌های اندرویدی را به سمت ساخت گوشی‌های جمع‌وجور جلب کنند؟

مقایسه اندازه مدل‌های آیفون ۱۲

تصویر بالا، اندازه مدل‌های آیفون ۱۲ را در مقایسه با نسل‌های قبلی نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، کوچک‌ترین مدل آیفون ۱۲ در بین نسل جدید آیفون SE و نسل اول این گوشی قرار گرفته است. آیفون SE 2020 هم‌اندازه مدل استاندارد آیفون ۷ و ۸ محسوب می‌شود. این یعنی یک آیفون پرچم‌دار کوچک‌تر از آیفون مقرون به صرفه‌ای است که اپل مدتی قبل روانه‌ی بازار کرده.

در عین حال، مدل‌های میانی آیفون ۱۲ که فعلا از آن‌ها تحت عنوان آیفون ۱۲ مکس و ۱۲ پرو یاد می‌شود، تقریبا هم‌اندازه آیفون ۱۱ و کمی بزرگ‌تر آیفون X و Xs هستند. آیفون ۱۲ پرو مکس هم از اندازه مشابه یا کمی بزرگ‌تر نسبت به آیفون ۱۱ پرو مکس بهره می‌برد.

با نگاه به این تصویر می‌بینید که کاربران برای خرید مدل آیفون‌ ۱۲ موردنظر خود حق انتخاب زیادی از لحاظ اندازه دارند. اما در مقایسه با آن‌ها، گوشی‌های خانواده گلکسی اس ۲۰ در چه جایگاهی قرار می‌گیرند؟ در این زمینه می‌توانید به تصویر زیر نگاهی بیندازید.

در این مقایسه، خانواده آیفون ۱۱ را باید به جای آیفون‌ ۱۲ قرار دهید. در هر صورت همان‌طور که می‌بینید، هیچکدام از گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ سمت چپ آیفون ۱۱ یا ۱۲ قرار نمی‌گیرد و هیچ‌یک از آن‌ها از نظر اندازه به آیفون‌ ۱۲ نزدیک هم نمی‌شوند.

امیدواریم اپل این رویه گوشی‌های اندرویدی را تغییر دهد

واضح است که این مدل‌های آیفون فقط از نظر اندازه با یکدیگر فرق ندارند و شاهد تفاوت‌های دیگری بین آن‌ها خواهیم بود. به عنوان مثال ارزان‌ترین مدل آیفون‌ ۱۲ ظاهرا از دوربین دوگانه بهره می‌برد ولی دو مدل پرو با دوربین سه‌گانه روانه‌ی بازار می‌شوند. همچنین گفته می‌شود بین مدل‌های پرو و دو مدل آیفون‌ ۱۲ و ۱۲ مکس تفاوت‌های دیگری وجود خواهد داشت که حداقل بر روی کاغذ منجر به جذابیت بیشتر مدل‌های پرو می‌شود.

با این حال، تمام مدل‌های این خانواده از تراشه یکسانی بهره می‌برند. همچنین می‌توانیم انتظار حداقل حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی را برای آن‌ها داشته باشیم. به عبارتی دیگر، حتی اگر یک کاربر ارزان‌ترین و کوچک‌ترین مدل آیفون‌ ۱۲ را خریداری کند، باز هم می‌تواند از عملکرد مشابه دیگر مدل‌های گران‌تر بهره ببرد.

روی هم رفته امیدواریم این اقدام اپل باعث شود که شرکت‌های مهم اکوسیستم اندروید مانند سامسونگ، هواوی، وان‌پلاس و دیگر شرکت‌ها چنین رویه‌ای را در پیش بگیرند. بسیاری از کاربران خواهان گوشی‌های کوچکی هستند که در عین حال از عملکرد مشابه گوشی‌های غول‌پیکر بهره ببرند. باید ببینیم آیا شرکت‌های سازنده گوشی‌های اندرویدی در آینده نزدیک بالاخره گوشی‌های کوچک جذاب روانه‌ی بازار می‌کنند یا نه.

منبع: Android Authority

