اوپو از جمله شرکت‌هایی است که طی چند سال گذشته توجه ویژه‌ای به فناوری شارژ سریع نشان داده و از لحاظ سرعت شارژ تا حد زیادی موفق شده به رکوردشکنی خود ادامه دهد. بر اساس اعلام این شرکت، دو روز دیگر در تاریخ ۱۵ ژوئیه (۲۵ تیر) شاهد معرفی فناوری شارژ سریع ۱۲۵ وات خواهیم بود.

در حال حاضر ۵ پرچم‌دار اوپو و یک پرچم‌دار ریلمی که برند زیر مجموعه اوپو محسوب می‌شود، قادر به پشتیبانی از شارژ سریع ۶۵ وات هستند که بیشترین سرعت به حساب می‌آید. باید ببینیم اوپو برای این شارژ سریع ۱۲۵ وات چه رویکردی اتخاذ کرده و امیدواریم توضیحاتی در مورد جزییات، نحوه خنک کردن و البته زمان عرضه گوشی‌های مبتنی بر این تکنولوژی هم مطرح شود.

دانلود mp4

باید خاطرنشان کنیم اوپو یکی از اولین شرکت‌هایی بود که گوشی دارای قابلیت شارژ ۳۰ وات را روانه‌ی بازار کرد که در حال حاضر حتی گوشی‌های میان‌رده ریلمی هم از این فناوری بهره می‌برند. سپس در ژوئن ۲۰۱۸ موفق به عرضه اولین گوشی دارای قابلیت شارژ ۵۰ وات شد. در نهایت همانطور که گفتیم ۵ پرچم‌دار فعلی اوپو هم از سرعت شارژ ۶۵ وات بهره می‌برند.

گفته می‌شود چند شرکت برتر چینی مشغول آزمایش شارژ ۱۲۰ وات هستند ولی اوپو ظاهرا با ارائه‌ی شارژ سریع ۱۲۵ وات می‌خواهد رکورد آن‌ها را بشکند و همچنان پیشتاز باقی بماند.

منبع: GSM Arena

The post اوپو دو روز دیگر از فناوری شارژ سریع ۱۲۵ وات رونمایی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala