گلکسی فولد ۲ در کنار گلکسی نوت ۲۰ معرفی نخواهد شد

به نظر می‌رسد در مراسم رونمایی از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ فقط شاهد معرفی یک گوشی تاشو خواهیم بود. به گفته یکی از افشاگران مشهور، در این رویداد نباید انتظار معرفی گلکسی فولد ۲ را داشته باشیم که طبق گزارش‌های جدید به نظر می‌رسد قرار است با نام گلکسی Z Fold 2 روانه‌ی بازار شود.

این افشاگر بر این باور است که نرم‌افزار و سخت‌افزار گلکسی فولد ۲ هنوز آماده نیستند و به دلیل اینکه هنوز بررسی‌های اپراتورهای مخابراتی به اتمام نرسیده، سامسونگ بدون تایید این اپراتورها و توافق بر سر قیمت نهایی نمی‌تواند این گوشی را رسما معرفی کند.

در ابتدا گفته می‌شد در ماه آگوست این گوشی در کنار خانواده گلکسی نوت ۲۰ معرفی می‌شود و در ماه سپتامبر روانه‌ی بازار خواهد شد. اما حداقل تا ماه اکتبر نباید انتظار عرضه گلکسی فولد ۲ را داشته باشیم. در همین زمینه می‌توانیم به اظهارات یکی دیگر از افشاگران اشاره کنیم که ماه قبل اعلام کرد تولید انبوه گلکسی فولد‌ ۲ در ماه آگوست آغاز خواهد شد.

در این میان، در مراسم رونمایی از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ قرار است مدل ۵G گلکسی Z Flip معرفی شود که تفاوت چندانی با مدل استاندارد ندارد. در هر صورت فعلا این یک شایعه محسوب می‌شود و اگر صحت داشته باشد، به‌زودی منابع دیگر هم آن را تایید خواهند کرد.

