برند IQOO از فناوری شارژ سریع ۱۲۰ وات رونمایی کرد

مدتی قبل اعلام شد که چندین شرکت چینی مشغول آزمایش فناوری شارژ سریع ۱۲۰ وات برای گوشی‌های خود هستند. در همین رابطه، شرکت اوپو اعلام کرده که دو روز دیگر از فناوری شارژ سریع ۱۲۵ وات رونمایی می‌کند ولی برند IQOO که زیر مجموعه ویوو محسوب می‌شود، زودتر دست به کار شده و رسما فناوری شارژ سریع ۱۲۰ وات را معرفی کرد.

در همین رابطه، IQOO یک ویدیو منتشر کرده که در آن می‌توانیم تاثیر سرعت شارژ ۱۲۰ وات را برای یک گوشی دارای باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مشاهده کنیم. در ادامه می‌توانید این ویدیو کوتاه را تماشا کنید.

در این ویدیو، شارژ باتری گوشی موردنظر در عرض فقط ۵ دقیقه از ۰ به ۵۰ درصد می‌رسد و برای رسیدن به شارژ ۸۰ درصد تنها کافیست ۱۰ دقیقه منتظر بمانید. کل فرایند شارژ هم فقط ۱۵ دقیقه طول می‌کشد.

برند IQOO اعلام کرده که این فناوری آماده تولید انبوه است و ماه آینده اطلاعات بیشتری در مورد آن مطرح می‌شود. امیدواریم اولین گوشی‌های IQOO مجهز به این فناوری از لحاظ عمر باتری دچار مشکل نشوند زیرا این فناوری می‌تواند فشار زیادی بر روی باتری وارد کند.

با توجه به اینکه روزبه‌روز گوشی‌های ۵G بیشتری روانه‌ی بازار می‌شوند و این گوشی‌ها انرژی بیشتری را مصرف می‌کنند، چنین فناوری‌هایی باعث می‌شوند که کاربران برای شارژ کامل گوشی‌های خود فقط چند دقیقه منتظر بمانند.

