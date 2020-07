در این مطلب به تست باتری گوشی سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ می‌پردازیم تا ببینیم آیا این محصول می‌تواند در مقایسه با پرچم‌دارهای قدرتمند بازار، عملکرد خوبی از خود به جای بگذارد یا خیر.

سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ جدیدترین پرچم‌دار شرکت سونی است که در تاریخ ۲۴ فوریه امسال (۵ اسفند) معرفی شد. اگرچه مدت زمان نسبتا زیادی از عرضه آن به بازار می‌گذرد اما اکنون بهترین فرصت برای ارزیابی عملکرد این محصول در بخش باتری است.

از زمان عرضه سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ به بازار، بررسی‌های زیادی از این گوشی انجام گرفت اما نسخه firmware این محصول اوایل عرضه هنوز نهایی نشده بود و به همین خاطر تست باتری شاید نتیجه درستی را ارائه نمی‌کرد. اما حالا که همه بروزرسانی‌ها به بهترین شکل ممکن برای این گوشی عرضه شده، تصمیم گرفتیم نگاهی بیندازیم به عملکرد آن در بخش باتری تا ببینیم نماینده سال ۲۰۲۰ سونی می‌تواند در برابر حریفان قدر خود پیروز شود؟

قبل از پرداختن به این بررسی، بهتر است نگاهی داشته باشیم به مشخصات فنی این محصول تا ببینیم آیا باتری می‌تواند با توجه به سایر مشخصات گوشی عملکرد مناسب و قابل انتظاری از خود به جای بگذارد یا خیر.

سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ نمایشگر ۶.۵ اینچی OLED با رفرش ریت ۶۰ هرتز اندروید ۱۰ ۸ گیگابایت رم به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی از نوع UFS 3.0 دوربین ۱۲ مگاپیکسلی ۴ گانه باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به همراه شارژر ۱۸ واتی ۱۲۰۰ دلار

سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ با در اختیار داشتن مشخصات بالا توانست در وب‌گردی با وای‌فای، ۹ ساعت و ۵۲ دقیقه دوام داشته باشد که این میزان به نسبت ۹ ساعت در پرچم‌دار گذشته پیشرفت نسبتا خوبی است. همچنین در تماشای فیلم به صورت آفلاین، اکسپریای جدید توانست ۱۲ ساعت و ۳۵ دقیقه گوشی را روشن نگه دارد که این میزان ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه بیشتر از قبل است.

در واقع پیشرفت اکسپریا ۱ مارک ۲ در مقایسه با عملکرد خود سونی خوب بوده اما اگر بخواهیم با در نظر گرفتن استاندارد امروزی نظر دهیم، پرچم‌داری با نمایشگر ۶۰ هرتز باید عملکرد بهتر از این‌ها داشته باشد. با این حال پیشرفت سونی به نسبت قبل را خوب ارزیابی می‌کنیم.

اکسپریا ۱ مارک ۲ از فناوری USB Power Delivery با سرعت ۲۱ وات پشتیبانی می‌کند اما درون جعبه فقط به شارژر ۱۸ واتی دسترسی خواهید داشت. اگرچه این میزان را کمتر در پرچم‌دارهای کنونی می‌بینیم اما با این حال می‌تواند گوشی را در مدت زمان ۱ ساعت و ۵۱ دقیقه شارژ کند. بهترین میزان در حال حاضر ۴۰ دقیقه است اما ۱ ساعت را می‌توان استاندارد در نظر گرفت.

اما دوام باتری این گوشی حین برقراری تماس صوتی پیشرفت چشمگیری به نسبت قبل داشت و توانست تا مدت زمان ۳۱ ساعت دستگاه را روشن نگه دارد. این میزان به نسبت مدت زمان ۲۵ ساعت پرچم‌دار قدیمی‌تر پیشرفت بسیار خوبی به حساب می‌آید. همچنین به نسبت استانداردهای امروزی، عملکرد این باتری در بخش استندبای رضایت بخش بوده و به طور کلی رتبه استقامتی ۸۳ ساعت برای آن در نظر گرفته شد.

فرایند شارژ شدن این گوشی به این صورت است که در نیم ساعت اول از ۰ به ۴۶ درصد می‌رسد که این میزان برای اکثر گوشی‌هایی که از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده می‌کنند مشابه است. در مقایسه‌های صورت گرفته، این گوشی توانست از نظر سرعت شارژ، موتورولا اج پلاس را با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۱۸ واتی پشت سر بگذارد.

البته در بررسی صورت گرفته، این گوشی از طریق یک شارژر ۶۵ واتی نیز شارژ شد، که البته در مدت زمان ۳۰ دقیقه، شارژ گوشی از ۰ به ۵۳ درصد رسید و در مدت زمان ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه هم به طور کامل شارژ شد. جالب اینجاست که به نسبت شارژر ۱۸ واتی بکار رفته درون گوشی، شارژر قدرتمندتر تاثیر خاصی نداشت. سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ از شارژر بی‌سیم ۱۱ واتی نیز پشتیبانی می‌کند که اگرچه اکسپریا XZ3 آن را به همراه داشت اما پرچم‌دار سری قبل از آن بی‌بهره بود.

طبق معمول، قابلیت Battery Care در این گوشی نیز وجود دارد که عملکردی مشابه با Battery Optimizer داشته و سرعت شارژ شدن را از ۹۰ درصد به بالا کاهش می‌دهد. سپس با فراگیری عادت شارژ گوشی توسط کاربر، چند دقیقه قبل از اینکه گوشی را از شارژر جدا کنید، شارژ گوشی را به ۱۰۰ می‌رساند.

این قابلیت به خصوص برای آن دسته از کاربرانی که گوشی خود را هنگام خواب شب به شارژر متصل می‌کنند کاربردی است. طبق تحقیقاتی که سونی انجام داده، با کمک این فناوری، زمان افت شارژدهی اکسپریا ۱ مارک ۲ به کمتر از ۸۰ درصد ظرفیت اولیه، دو برابر دیرتر اتفاق خواهد افتاد.

یکی دیگر از قابلیت‌های خوب این گوشی که بخشی از مشخصه Game Enhancer به حساب می‌آید، قابلیت H.S Power Control است. وقتی این گزینه را فعال کنید، اگر حین اجرای بازی گوشی به شارژر متصل باشد، باتری گوشی شارژ نمی‌شود، بلکه فقط نیاز شما در همان لحظه را پوشش می‌دهد و توان مورد نیاز دستگاه از طریق اتصال شارژر فراهم خواهد شد. بدین ترتیب دیگر مشکلاتی از قبیل گرمای زیاد و در نتیجه کاهش طول عمر، باتری گوشی را تهدید نمی‌کند.

به طور کلی اکسپریا ۱ مارک ۲ توانست به نسبت قبل پیشرفت‌های خوبی داشته باشد اما اگر بخواهیم از آن به عنوان یک پرچم‌دار ۱۲۰۰ دلاری یاد کنیم، باید بگوییم عملکرد آن کمی دور از انتظار بود. شما عزیزان عملکرد سونی را در این بخش چطور ارزیابی می‌کنید؟

