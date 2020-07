همانطور که احتمالا می‌دانید، اپل قرار است به‌زودی از ۴ مدل آیفون ۱۲ رونمایی کند. در این میان به نظر می‌رسد حداقل دو مدل ارزان‌تر این خانواده بدون شارژر روانه‌ی بازار خواهند شد. همچنین اپل شارژرهای ۲۰ وات را تولید کرده که قرار است در کنار این آیفون‌ها به‌طور جداگانه به فروش برساند.

تا حالا در گزارش‌ها به ظرفیت باتری این گوشی‌ها اشاره‌ای نشده ولی حالا به لطف یک گزارش جدید می‌توانیم به ظرفیت احتمالی باتری این گوشی‌ها بپردازیم. طبق این گزارش، ظرفیت باتری خانواده آیفون ۱۲ از این قرار است:

مدل ۵.۴ اینچی-ظرفیت باتری آیفون ۱۲: ۲۲۲۷ میلی‌آمپر ساعت

مدل ۶.۱ اینچی – ظرفیت باتری آیفون‌ ۱۲ مکس: ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعت

مدل ۶.۱ اینچی – ظرفیت باتری آیفون ۱۲ پرو: ۲۷۷۵ میلی‌آمپر ساعت

مدل ۶.۷ اینچی – ظرفیت باتری آیفون ۱۲ پرو مکس: ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعت

بر اساس این گزارش، بین این ۴ مدل با سه ظرفیت باتری گوناگون سروکار داریم زیرا دو مدل ۶.۱ اینچی ظاهرا از باتری یکسانی بهره می‌برند. در مقایسه با مدل‌های آیفون ۱۱، روی هم رفته ظرفیت باتری‌ها کاهش پیدا کرده و مثلا به جای باتری ۳۹۶۹ میلی‌آمپر ساعتی آیفون ۱۱ پرو مکس قرار است با باتری ۳۶۸۷ میلی‌آمپر ساعتی تعبیه شده در جانشین آن مواجه شویم.

قلب تپنده این گوشی‌ها تراشه ۵ نانومتری A14 است که به دلیل بهره‌گیری از فناوری ساخت جدید از لحاظ مصرف انرژی عملکرد بهتری خواهد داشت. در هر صورت بعد از عرضه این گوشی‌ها، عمر باتری آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ببینیم در این زمینه نسبت به رقبا چه حرفی برای گفتن دارند.

منبع: Phone Arena

The post ظرفیت باتری هر ۴ مدل آیفون ۱۲ فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala