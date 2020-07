گوگل به اشتباه رندر رسمی پیکسل ۴a را منتشر کرد

شب گذشته فروشگاه اینترنتی گوگل ظاهرا به اشتباه رندر گوشی پیکسل ۴a را منتشر کرد. در این رندر شاهد پیکسل ۴a مشکی با دکمه پاور سبز رنگ هستیم. همانطور که انتظار داشتیم این گوشی از نمایشگر حفره‌دار بهره می‌برد و در پنل پشتی آن هم فقط یک دوربین تعبیه شده است.

از دیگر جزییات به نمایش درآمده می‌توانیم به ماژول دوربین مربع شکل اشاره کنیم که مشابه گوشی‌های پیکسل ۴ است و همچنین در پنل پشتی یک حسگر اثر انگشت توجه را جلب می‌کند. در ضمن نباید وجود جک هدفون در لبه‌ی فوقانی را از قلم بیندازیم. احتمالا می‌دانید که طی چند ماه گذشته، جزییات این گوشی به طور کامل فاش شده و هیچ نکته‌ی ناگفته‌ای در مورد آن باقی نمانده است.

پیکسل ۴a قرار است به‌عنوان جانشین پیکسل ۳a عرضه شود و گفته می شود با قیمت بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار روانه‌ی بازار خواهد شد. قلب تپنده آن هم تراشه میان‌رده اسنپ‌دراگون ۷۳۰ است. همچنین باید به وجود باتری ۳۰۸۰ میلی‌آمپر ساعتی و ۶ گیگابایت حافظه رم هم اشاره کنیم.

بر اساس گزارش‌ها، کاربران از لحاظ حافظه داخلی حق انتخاب ندارند و باید به فقط ۱۲۸ گیگابایت حافظه بسنده کنند. این گوشی از شارژ سریع ۱۸ وات پشتیبانی می‌کند و مانند نسل قبلی، از قابلیت شارژ بی‌سیم بهره نمی‌برد. در نهایت باید بگوییم که گوگل قرار نیست مدل ایکس‌ال این گوشی را عرضه کند و فقط در یک اندازه به دست مشتریان می‌رسد.در ضمن هنوز تاریخ معرفی این گوشی اعلام نشده است.

