کمتر از یک ماه دیگر سامسونگ از گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ رونمایی می‌کند. با توجه به معرفی تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس، گفته می‌شود بخشی از مدل‌های خانواده گلکسی نوت ۲۰ همراه با این تراشه روانه‌ی بازار می‌شوند. اما از طرف دیگر، به نظر می‌رسد مدل اگزینوس این گوشی‌ها بار دیگر از اگزینوس ۹۹۰ بهره می‌برند.

طبق بررسی‌های انجام شده بر روی رابط کاربری One UI 2.5، به غیر از پشتیبانی از اسنپ‌دراگون ۸۶۵ پلاس مدرکی مبنی بر وجود یک تراشه جدید پیدا نشده است. افشاگری که این موضوع را مطرح کرده در ادامه افزوده گوشی‌های گلکسی نوت ۲۰ مانند اس ۲۰ در بیشتر بازارهای جهان با اگزینوس ۹۹۰ عرضه می‌شوند.

این تصمیم احتمالا مورد اعتراض کاربرانی قرار می‌گیرند که برای مدل اگزینوس گلکسی نوت ۲۰ انتظار بهبود عملکرد دارند. باید خاطرنشان کنیم در ابتدا گفته می‌شد این گوشی‌ها با تراشه بهتر اگزینوس ۹۹۲ معرفی خواهند شد. تراشه‌ای که ظاهرا مبتنی بر فناوری ساخت ۶ نانومتری است. اما در هر صورت به نظر می‌رسد قرار نیست چنین تراشه‌ای در گوشی‌های موردنظر تعبیه شود.

اگزینوس در برابر اسنپ‌دراگون؛ چرا این موضوع اهمیت دارد؟

طبق بررسی‌های انجام شده بین مدل اگزینوس و اسنپ‌دراگون اس ۲۰، از لحاظ عملکرد تفاوت نسبتا قابل توجهی بین آن‌ها وجود دارد. با توجه به معرفی نسل جدید تراشه پرچم‌دار اسنپ‌دراگون، این تفاوت برای گلکسی نوت ۲۰ بیشتر هم خواهد شد.

علاوه بر مشکلات مربوط به عملکرد، مدل اگزینوس گوشی‌های اس ۲۰ با مشکلاتی در زمینه‌ی فوکوس خودکار، گرمایش و تغییر رنگ نمایشگر مواجه شده‌اند. اگرچه سامسونگ این مشکلات را با انتشار آپدیت‌های نرم‌افزاری حل کرده، اما در هر صورت همین موضوع باعث شده کاربران بیش از پیش از مدل‌های مبتنی بر تراشه اگزینوس نفرت پیدا کنند.

بنابراین تعبیه تراشه اگزینوس ۹۹۰ در این گوشی‌ها ممکن است بار دیگر اعتراضات مشابهی را به همراه داشته باشد. مگر اینکه سامسونگ موفق شده باشد از طریق نرم‌افزاری عملکرد این تراشه را بهبود ببخشد. در هر صورت بعد از عرضه گوشی‌های نوت ۲۰، باید مدل‌های اگزینوس و اسنپ‌دراگون مورد مقایسه قرار بگیرند تا بتوانیم با قاطعیت اظهار نظر کنیم.

