هواوی در ماه‌های اخیر با چندین بحران مختلف مواجه شده ولی در نهایت این شرکت توانسته به رشد خود ادامه دهد. شرکت هواوی اعلام کرده که در نیمه نخست ۲۰۲۰ موفق به کسب درآمد ۶۴.۹ میلیارد دلاری شده که حدود ۱۳.۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته محسوب می‌شود.

در این میان باید به افزایش حاشیه سود هم اشاره کنیم که از ۸ درصد به ۹.۲ درصد رسیده و روی هم رفته به نظر می‌رسد تاثیر بحران کرونا بر روی هواوی کمتر از برخی رقبا بوده است. این شرکت اعلام کرده که ارتباطات و فناوری اطلاعات به ابزار حیاتی برای مبارزه با این ویروس و تسریع بهبود وضعیت اقتصادی تبدیل شده است.

این گزارش امیدوارکننده در حالی منتشر می‌شود که هواوی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۰ اعلام کرد درآمد آن نسبت به سال گذشته فقط ۱.۴ درصد رشد داشته است. بحران ویروس کرونا تاثیر زیادی بر روی صنعت موبایل داشته و منجر به کاهش تولید، بسته شدن نمایندگی‌ها و کاهش آمار فروش گوشی‌ها شده است.

همچنین باید خاطرنشان کنیم این موفقیت زیر سایه تحریم‌های گسترده آمریکا رخ داده است. دولت ترامپ مدتی قبل تحریم‌های علیه هواوی را تا مه ۲۰۲۱ تمدید کرد و به نظر می‌رسد بریتانیا هم می‌خواهد تصمیم خود مبنی بر استفاده از تجهیزات ۵G هواوی را تغییر دهد.

در حالی که رشد ۱۳.۱ درصدی رقم قابل توجهی محسوب می‌شود اما در مقایسه با رشد ۳۹ درصدی که سال گذشته شاهد آن بودیم، رقم بسیار پایینی است. در هر صورت باید بگوییم هواوی دیگر مانند گذشته نمی‌تواند رشدهای افسانه‌ای را داشته باشد و اگر تحریم‌های امریکا همچنان ادامه پیدا کنند، این شرکت فضای زیادی برای رشد کردن نخواهد داشت.

