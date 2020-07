با توجه به نتیجه تحقیقات شرکت کمپین آسیا-اقیانوسیه (Campaign Asia-Pacific)، سامسونگ الکترونیکس توانست برای نهمین سال متوالی، محبوب‌ترین برند آسیا شود.

شرکت کمپین آسیا اقیانوسیه طی یک همکاری با مرکز تحقیقاتی نیلسن، به بررسی محبوب‌ترین برند محبوب در آسیا پرداخت که در نهایت این سامسونگ بود که مثل همیشه توانست در صدر جدول قرار بگیرد. غول کره‌ای توانست از بین ۱۰۰۰ برند موجود، رتبه نخست را کسب کند که این جایگاه از سال ۲۰۱۲ تاکنون متعلق به همین شرکت بود.

در طی نه سال اخیر، برای انتخاب محبوب‌ترین برند، از ۸۰۰۰ نفر با ۱۴ ملیت مختلف در آسیا درباره برند محبوبشان سوالاتی پرسیده می‌شد و در نهایت سامسونگ در رتبه نخست قرار می‌گرفت. امسال نیز در بین تقریبا ۱۰۰۰ گزینه‌ای که برای انتخاب وجود داشت، سامسونگ توانست مقام اول را کسب کند. بعد از آن هم شرکت‌هایی نظیر اپل، ال جی و گوگل در مقام دوم تا چهارم قرار گرفتند.

بدیهی است سامسونگ در زمینه فروش محصولات نه تنها تجربه بالایی دارد بلکه توانسته تولیدات خود را به سراسر جهان نیز عرضه کند. اکنون این برند نه تنها برای افراد مسن بلکه برای نوجوانان نیز شناخته شده است و کیفیت بالای آن هم در طول چند سال اخیر کاملا بر همگان ثابت شده. علاوه بر این‌ها، غول کره‌ای همیشه توانسته با شجاعت مثال زدنی، محدودیت‌های فناوری را پشت سر بگذارد و به دنبال اختراع محصولات شگفت‌انگیز باشد که نمونه آن را می‌توانیم در گلکسی فولد ۲ یا گلکسی Z Flip مشاهده کنیم.

البته شاید گلکسی فولد نتوانسته باشد آنطور که باید درخشان ظاهر شود و حتی سامسونگ مجبور شد به خاطر نقص فنی، آن را از بازار جمع‌آوری کرده و نسخه بهبود یافته آن را راهی بازار کند، اما کمپین آسیا آن را مشابه تجربه اپل در معرفی اولین آیفون می‌داند که باعث تحول دنیای گوشی‌های هوشمند شد.

همچنین کمپین آسیا به نقل از مدیر Superunion Asia نوشت:

در بخش گوشی‌های هوشمند، اگر به برند‌هایی نظیر هواوی، اوپو، شیائومی و ویوو نگاه کنید، همه آن‌ها برچسب «برند چینی» را روی خود دارند و همین مسئله فروش آن‌ها را به خاطر جنگ تجاری بین آمریکا و چین دچار مشکل می‌کند. اما سامسونگ به خوبی توانست خود را از اینگونه مسائل جدا کند و اکنون به عنوان یک برند جهانی فعالیت می‌کند.

اینکه سامسونگ را چند سال متوالی در جایگاه محبوب‌ترین برند آسیا می‌بینیم جای تعجبی ندارد. تنوع بالای محصولات این شرکت در کنار قدرت مثال‌زدنی در امر بازاریابی باعث شده کاربران با نیازهای مختلف و بودجه‌های گوناگون بتوانند از محصولات خوب آن بهره‌مند شوند.

به نظر شما، چه شرکتی بیش از همه، لایق انتخاب به عنوان محبوب‌ترین برند آسیا است؟

منبع: PhoneArena

