دولت بریتانیا تصمیم خود مبنی بر استفاده از تجهیزات هواوی برای بخش‌های غیر اصلی شبکه‌های ۵G را تغییر داد. این خبر را اولیور داودن، وزیر فرهنگ و رسانه بریتانیا، اعلام کرده که طبق آن تا سال ۲۰۲۷ تمام تجهیزات هواوی از شبکه‌های ۵G این کشور کنار گذاشته می‌شوند و خرید هرگونه تجهیزات ۵G هواوی از اول ژانویه ۲۰۲۱ (۱۲ دی ۱۳۹۹) ممنوع خواهد شد.

محدودیت‌های موجود برای ممنوعیت استفاده در بخش‌های مخابراتی حساس و حیاتی هم در جای خود باقی می‌مانند. شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری مشمول این ممنوعیت‌ها نیستند اما بریتانیا از شرکت‌ها خواسته از خرید محصولات هواوی خودداری کنند.

مدتی قبل دولت آمریکا تحریم جدیدی برای تراشه‌های هواوی اعمال کرد که به همین خاطر این شرکت دیگر نمی‌تواند برای محصولات خود تراشه‌های اختصاصی تولید کند. به همین خاطر دولت‌مردان بریتانیا بر این باور هستند که از این به بعد تضمین امنیت تجهیزات هواوی غیرممکن خواهد بود.

دولت بریتانیا وعده داده که به‌زودی یک قانون جدید در مورد امنیت تجهیزات مخابراتی تصویب خواهد شد. این قانون فقط هواوی را هدف قرار نمی‌دهد و هدف اصلی آن اعمال ممنوعیت برای تمام سازندگان تجهیزات مخابراتی پرخطر است. قانون‌گذاران همچنین از اپراتورهای مخابراتی می‌خواهند از قوانین سختگیرانه‌تری پیروی کنند.

دولت بریتانیا در ماه ژانویه اعلام کرد که تجهیزات هواوی برای شبکه‌های ۵G در مناطق غیر حساس می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

این رویکرد جدید به شدت با موضع بریتانیا در ماه ژانویه در تضاد است؛ زمانی که مقامات تصمیم گرفتند تجهیزات شرکت‌هایی مانند هواوی در بخش‌های غیر حساس شبکه‌های ۵G می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرند. البته در همان زمان هم گفته شد سهم بازار این تجهیزات تا ۲۰۲۳ باید به حداکثر ۳۵ درصد محدود بماند. اگرچه دولت بریتانیا در همان زمان هشدار داد که اگر هواوی با تحریم‌های بیشتری مواجه شود، این وضعیت می‌تواند تغییر کند.

در بیانیه منتشر شده از طرف هواوی آمده که این تصمیم «خبر بدی برای کاربران بریتانیایی است» و در ادامه آمده چنین کاری سرعت پیشرفت شبکه‌های مخابراتی بریتانیا را کاهش می‌دهد و در نتیحه قبض‌های تلفن همراه افراد گران‌تر می‌شود و شکاف مربوط به دسترسی عمیق‌تر خواهد شد. این شرکت افزوده این تصمیم بریتانیا صرفا سیاسی و تحت تاثیر فشارهای آمریکا است و ارتباطی با موضوع امنیت ندارد.

هواوی بارها و بارها اتهامات مربوط به امکان نظارت مقامات چینی با استفاده از تجهیزات هواوی را رد کرده است. دولت آمریکا هم تا حالا مدارک موثقی در مورد این اتهامات منتشر نکرده است. مقامات آمریکایی می‌گویند که هواوی به تجهیزات شبکه خود دسترسی مخفی دارند و می‌توانند اطلاعات مختلف کاربران را شنود کنند.

در هر صورت این تصمیم بریتانیا هواوی را بیش از پیش دچار مشکل می‌کند. تحریم‌های آمریکا علاوه بر ممنوعیت همکاری با شرکت‌های آمریکایی، باعث شده این شرکت برای همکاری با متحدین آمریکا هم دچار مشکلات گسترده‌ای شود. این کمپانی اگرچه همچنان در حال رشد است، ولی وقتی نتواند محصولات خود را در بازارهای بزرگی عرضه کند، ادامه این رشد بسیار سخت‌تر خواهد شد.

منبع: Android Authority

