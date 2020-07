شارژ سریع ۱۲۵ وات اوپو رسما معرفی شد

شرکت اوپو در چند سال گذشته پیشگام فناوری شارژ سریع بوده است و این شرکت دقایقی قبل با معرفی شارژ سریع ۱۲۵ وات بار دیگر موفق شده رکوردشکنی کند. اوپو در کنار این فناوری، از شارژر بی‌سیم سریع ۶۵ وات و دو شارژر سیمی ۵۰ و ۱۱۰ وات هم رونمایی کرد.

اول از همه باید به شارژ سریع ۱۲۵ وات بپردازیم که می‌تواند در عرض فقط ۵ دقیقه شارژ یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را از صفر به ۴۱ درصد برساند. همچنین برای شارژ کامل این نوع باتری کافی است ۲۰ دقیقه منتظر بمانید. به منظور حفاظت از باتری و گوشی، یک مسیر سه‌کاناله برای انتقال انرژی طراحی شده و همچنین اوپو ۱۰ سنسور اضافی برای بررسی دمای گوشی به منظور افزایش ایمنی تعبیه خواهد کرد.

برای فناوری شارژ بی‌سیم ۶۵ وات موسوم به AirVOOC از دوم سیم‌پیچ جداگانه در شارژر و گوشی برای افزایش کارایی استفاده می‌شود. شارژر موردنظر از پنل شیشه‌ای بهره می‌برد که برای مدیریت گرمای تولید شده مثمر ثمر واقع می‌شود. گفته می‌شود این شارژر می‌تواند در عرض حدود ۳۰ دقیقه باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را به طور کامل شارژ کند.

تولید انبوه این شارژر هنوز آغاز نشده زیرا هیچکدام از گوشی‌های اوپو هنوز از این استاندارد پشتیبانی نمی‌کنند. در پایین این شارژر یک فن خنک‌کننده وجود دارد که می‌تواند دمای آن را تا دو درجه سلسیوس پایین بیاورد و طراحی کلی آن به گونه‌ای است از طریق ورود هوا، از تولید گرمای بیش از حد جلوگیری می‌شود.

شارژر ۵۰ وات موسوم به mini SuperVOOC بسیار کوچک و جمع‌وجور است و هدف اوپو از ساخت آن، ارائه‌ی یک شارژر توانا ولی کوچک است که مثلا به راحتی در جیب جا بگیرد. این شارژر با دیگر پروتکل‌های VOOC و همچنین استانداردهای USB PD و USB PPS سازگار است.

شارژ ۱۰۰ وات هم مبتنی بر ایده‌ی مشابهی است ولی اندکی بزرگ‌تر محسوب می‌شود. این شارژر با فناوری‌های مختلف سازگار است و برای SuperVOOC حداکثر سرعت ۶۵ وات، برای VOOC حداکثر سرعت ۳۰ وات و برای فناوری‌های PD و Quick Charge به ترتیب حداکثر سرعت ۶۵ وات و ۳۶ وات را ارائه می‌دهد.

اوپو در مورد تاریخ عرضه گوشی‌های مبتنی بر این فناوری‌های هیجان‌انگیز اظهارنظر نکرده ولی در هر صورت در آینده نزدیک می‌توانیم انتظار عرضه گوشی‌های اوپو مجهز به فناوری شارژ سریع ۱۲۵ وات را داشته باشیم. در همین زمینه باید خاطرنشان کنیم برند IQOO که زیرمجموعه ویوو محسوب می‌شود، روز گذشته از فناوری شارژ ۱۲۰ وات رونمایی کرد و به زودی شیائومی هم چنین کاری انجام خواهد داد.

