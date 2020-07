با انتشار پستی توسط حساب کاربری وان پلاس نورد در اینستاگرام، دریافتیم که این محصول مورد انتظار قرار است با دوربین سلفی دوگانه راهی بازار شود که یکی از آن‌ها، از سنسوری فوق عریض با زاویه دید ۱۰۵ درجه بهره می‌برد.

در طی سال‌های اخیر، استفاده از مونوپاد برای تهیه عکس‌های سلفی چند نفره بسیار رواج پیدا کرد تا بدین ترتیب در تصاویری که تهیه می‌شود، همه سوژه‌ها درون قاب قرار گیرند. اما اینطور که به نظر می‌رسد وان پلاس قصد دارد بدون نیاز به یک مونوپاد و با افزودن یک دوربین سلفی فوق عریض، این مشکل را حل کند.

وان پلاس نورد اولین گوشی این شرکت چینی خواهد بود که از دو دوربین سلفی بهره می‌برد. طبق آنچه که تاکنون از این گوشی منتشر شده، ظاهرا دوربین سلفی اصلی، سنسوری به بزرگی ۳۲ مگاپیکسل دارد و در کنار آن هم یک سنسور فوق عریض ۸ مگاپیکسلی قرار می‌گیرد تا با زاویه دید ۱۰۵ درجه‌ای، نقش بزرگی در ثبت خاطرات کاربران ایفا کند.

نکته جالب اما در رابطه با این کلیپ، آمار عجیبی بود که وان پلاس آن را منتشر کرد. در واقع از تاریخ اکتبر ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۷، ۲۵۹ نفر جان خود را به خاطر ثبت تصاویر سلفی از دست دادند این در حالی بود که شرکت چینی در ویدئوی بالا، این آمار را ۳۰۰۰ نفر به صورت سالانه اعلام کرد!

وان پلاس قصد دارد میان‌رده مورد انتظار خود را با قیمتی عالی (طبق گفته شرکت) در تاریخ ۲۱ جولای (۳۱ تیر) رونمایی کند. همچنین در رویداد معرفی از این محصول شاهد حضور وان پلاس بادز نیز خواهیم بود که به احتمال زیاد به آن دسته از کاربرانی که این محصول را پیش خرید کنند هدیه داده می‌شود. لازم به ذکر است این محصول از امروز برای پیش خرید در بازار هندوستان و اروپا در دسترس قرار گرفت.

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala