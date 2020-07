ساعاتی قبل اوپو از شارژ سریع ۱۲۵ وات رونمایی کرد و دیروز هم شاهد معرفی فناوری شارژ ۱۲۰ وات از طرف برند IQOO بودیم. همانطور که انتظار داشتیم، شیائومی هم قصد دارد به‌زودی از یک گوشی ۵G مجهز به قابلیت شارژ سریع ۱۲۰ وات رونمایی کند.

این گوشی موفق شده گواهی ۳C چین را دریافت کند و گفته می‌شود یک گوشی پرچم‌دار خواهد بود. به گفته افشاگری که این خبر را منتشر کرده، ماه آینده می‌توانیم انتظار معرفی این گوشی را داشته باشیم. در همین رابطه، دو نفر از کارشناسان سایت XDA با بررسی کدهای MIUI 12 به مدارکی در ارتباط با این گوشی دست پیدا کرده‌اند.

ظاهرا این گوشی از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ یا ۸۶۵ پلاس بهره می‌برد.

ظاهرا این گوشی از اسم مستعار cas بهره می‌برد و با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ یا ۸۶۵ پلاس روانه‌ی بازار خواهد شد. بر اساس این کدها، گوشی موردنظر مجهز به دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی به همراه قابلیت لرزشگیر اپتیکال است. همچنین در کنار آن باید انتظار تعبیه دوربین‌های اولترا واید و ماکرو را هم داشته باشیم.

در هر صورت به‌نظر می‌رسد باید اسم شیائومی را به شرکت‌هایی اضافه کنیم که قرار است گوشی‌های مبتنی بر شارژ ۱۲۰ وات را عرضه کنند. با توجه به اینکه گوشی‌های ۵G انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و تا اطلاع ثانوی قرار نیست از تکنولوژی جدید برای باتری‌ها استفاده شد، این شارژرهای فوق سریع حداقل می‌توانند زمان مربوط به شارژ کردن را تا حد زیادی کاهش دهند.

