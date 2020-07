دیگر بر کسی پوشیده نیست که بازار گوشی‌های میان‌رده در ماه‌های اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده. مخصوصا اینکه اپل هم با نسل جدید آیفون SE و با قیمت مقرون به صرفه آن، به نوعی وارد این بازار شده و با گوشی‌های چینی ۴۰۰ دلاری رقابت می‌کند. حالا گزارش شده سامسونگ هم می‌خواهد گوشی‌های میان‌رده بهتری در آینده عرضه کند.

شایعات خبر می‌دهند که این غول تکنولوژی کره‌ای، قرار است از لرزشگیر اپتیکال دوربین یا همان OIS در گوشی‌های میان‌رده آینده خود استفاده کند. اولین گوشی که چنین ویژگی خواهد داشت نیز گفته شده سامسونگ گلکسی A72 است که هنوز معرفی نشده است.

OIS به طور کل کارش گرفتن لرزش‌های دست کاربر در حین عکاسی و فیلم‌برداری است و این کار را با ترکیب سنسور ژیروسکوپ و ماژول متحرک دوربین انجام می‌دهد. در نتیجه عکس‌هایی که با فعال بودن این ویژگی گرفته می‌شوند، می‌توانند شارپ‌تر باشند و کمتر شاهد بلور شدن در آن‌ها باشیم. گوشی گلکسی A72 و دیگر میان‌رد‌ه‌های سامسونگ را در سال ۲۰۲۱ میلادی خواهیم دید.

علاوه بر این گوشی، این احتمال وجود دارد که گوشی‌های مقرون به صرفه دیگر سامسونگ مثل گلکسی A82 و Galaxy A92 نیز این ویژگی را داشته باشند. البته هنوز گلکسی A81 و A91 به بازار عرضه نشده‌اند و شاید سامسونگ با قرار دادن OIS در دوربین این گوشی‌ها، زودتر از موعد این ویژگی را به خانواده گوشی‌های A بیاورد.

