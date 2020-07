پیش خرید گوشی گیمینگ لنوو لیجن آغاز شد؛ رونمایی تا یک هفته دیگر

گوشی گیمینگ لنوو لیجن قرار است ۲۲ جولای (۱ مرداد) رونمایی شود اما اکنون که ۶ روز تا آن تاریخ زمان باقی مانده، کاربران چینی می‌توانند این محصول را پیش خرید کنند. خوشبختانه به لطف در دسترس قرار گرفتن لنوو لیجن برای پیش خرید، می‌توانیم از مشخصات فنی آن نیز به شکل رسمی‌تر و موثق‌تری مطلع شویم.

معرفی یک گوشی گیمینگ قدرتمند و همه فن حریف آن هم از سوی شرکتی که فعالیت زیادی در بازار گوشی‌های هوشمند ندارد اتفاق بزرگی خواهد بود. به همین خاطر اگر سری به وب‌سایت لنوو بزنید، در همان صفحه ابتدایی، مشخصات اصلی لنوو لیجن، گوشی گیمینگ این شرکت به چشم می‌خورد که شامل پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس و شارژر فوق سریع بی‌سیم می‌شوند.

در حال حاضر یکی از معروف‌ترین چیزی که در رابطه با این گوشی منتشر شده، تجربه افقی بی‌نظیر آن است. در واقع لنوو این گوشی را طوری طراحی و نرم‌افزار آن را بهینه کرد که کاربر می‌تواند بدون هیچگونه مشکل خاصی آن را برای مدت‌ها به صورت افقی نگه داشته و از آن استفاده کند. حتی پورت USB-C ثانویه نیر در قسمت بالای فریم افقی طراحی شده تا هنگامی که گوشی را برای انجام بازی به صورت افقی در دست می‌گیرید، سیم شارژر مشکلی برایتان ایجاد نکند.

بهره‌مندی از دو پورت USB-C باعث شده کاربران بتوانند با استفاده از یک شارژر فوق سریع ۹۰ واتی، هر دو سلول باتری را با ظرفیت کلی ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، به صورت همزمان و با سرعت بالا شارژ کنند. همچنین پشتیبانی گوشی گیمینگ لنوو لیجن از نمایشگر ۱۴۴ هرتزی باعث شده تجربه بازی‌هایی که از چنین میزان رفرش ریتی پشتیبانی می‌کنند بسیار لذت بخش‌تر شود.

اگرچه این گوشی برای پیش خرید در دسترس قرار گرفته اما هنوز هم نمی‌دانیم قیمت نهایی آن چقدر خواهد بود، چرا که لنوو قصد دارد همانند سیاستی که ایسوس و تنسنت در قبال گوشی‌های گیمینگ خود در پیش گرفتند، نسخه ارزان قیمت‌تر این گوشی را با همکاری یک سری اپراتورها و شرکت‌های خاص توسعه دهنده بازی به فروش برساند.

