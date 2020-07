آیا خرید گلکسی نوت ۱۰ پلاس در سال ۲۰۲۰  منطقی است؟

گلکسی نوت ۱۰ پلاس یکی از بهترین پرچم‌دارهای سال ۲۰۱۹ بود که به همراه نسخه استاندارد، یعنی گلکسی نوت ۱۰ راهی بازار شد. در حال حاضر این محصول دومین پرچم‌دار شرکت سامسونگ بعد از سری اس ۲۰ محسوب می‌شود اما سوال اینجاست که با وجود تعداد زیادی از گوشی‌های قدرتمند با قیمت مناسب، آیا هنوز هم خرید گلکسی نوت ۱۰ پلاس در سال ۲۰۲۰ منطقی است؟

در ماه آگوست ۲۰۱۹، سامسونگ از سری نوت ۱۰ رونمایی کرد. در حالی که یک سالی از سن و سال این گوشی می‌گذرد، اما هنوز هم یکی از قدرتمندترین و بهترین گزینه‌هایی است که کاربران در صورت تمایل به پرداخت هزینه زیاد می‌توانند آن را تهیه کنند. مخصوصا اینکه از قلم هوشمند نیز پشتیبانی می‌کند که به نسبت سال‌های گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته و به جذابیت آن می‌افزاید.

اما در حال حاضر بهترین گوشی سامسونگ، گلکسی اس ۲۰ و دو برادر پلاس و اولترای آن هستند. محصولاتی مجهز به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ و با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۵G که تقریبا می‌توان گفت از هر لحاظ به نسبت پرچم‌دارهای نسل قبل سامسونگ پیشرفت داشته‌اند.

علاوه بر سری اس ۲۰، کمتر از ۱ ماه دیگر شاهد رونمایی از سری نوت ۲۰ نیز خواهیم بود که با توجه به شایعات و خبرهای اخیر، ظاهرا قرار است محصولی خارق‌العاده باشند. اما نکته مهم و بسیار تعیین کننده، قیمت بسیار بالای این پرچم‌دارهاست. همین مسئله باعث می‌شود بسیاری از کاربران به سمت پرچم‌دارهای قدیمی روی بیاورند. اینجاست که نوت ۱۰ پلاس می‌تواند یک گزینه فوق‌العاده به حساب بیاید.

بدیهی است خرید پرچم‌دار یک سال قبل هیچوقت کار اشتباهی نیست. خصوصا اینکه نوت ۱۰ پلاس اصلا گوشی ضعیفی محسوب نمی‌شود. این گوشی نه تنها از قابلیت‌های زیادی نظیر قلم هوشمند، دوربین‌های فوق‌العاده، نمایشگر بزرگ و با کیفیت و سخت‌افزار قدرتمند بهره می‌برد بلکه به لطف حذف حواشی، رنگ‌بندی عالی و تعبیه سلفی در بخش مرکزی نمایشگر، زیبایی خیره‌کننده‌ای نیز دارد.

سامسونگ معمولا به سری نوت از پرچم‌داران خود بهای زیادی می‌دهد و هرچه که در چنته دارد در این محصولات بکار می‌برد تا بتواند با خیال راحت با پرچم‌دارهای آیفون که چند ماه بعد از نوت‌ها راهی بازار می‌شوند رقابت کند. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که نوت ۱۰ پلاس به راحتی می‌تواند تمام نیازهای شما را بدون کوچک‌ترین مشکلی برطرف کند.

گلکسی نوت ۱۰ پلاس اسنپدراگون ۸۵۵ – اگزینوس ۹۸۲۵ ۲۵۶/۱۲ – ۵۱۲/۱۲ گیگابایت رم و حافظه داخلی از نوع UFS 3.0 دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم متغیر f/1.5-2.4 دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری دوربین فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی سنسور ۰.۳ مگاپیکسلی مدت پرواز قابلیت فیلم‌برداری در وضوح ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدئو ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژر سریع ۴۵ واتی

نکات مثبت گلکسی نوت ۱۰ پلاس

همانطور که اشاره شد، پرچم‌داری که کمتر از یک سال از عمرش گذشته باشد هنوز هم به اندازه کافی قدرتمند است. این ادعا در رابطه با نوت ۱۰ پلاس نیز صدق می‌کند و شکی نیست این گوشی می‌تواند تمام فعالیت‌های سنگین شما را به راحتی و با بالاترین سرعت ممکن انجام دهد. با نمایشگر بزرگی که این محصول دارد، فرایند‌هایی نظیر Split Screen و مولتی تسکینگ بدون هیچ‌گونه کندی یا مشکل خاص انجام می‌شوند و مسلما این عملکرد بی‌نقص حداقل تا یک سال دیگر هم ادامه خواهد داشت. در بررسی‌های صورت گرفته از این گوشی شاهد این بودیم که چگونه توانست در مجموع، حتی آیفون ۱۱ پرو مکس را از لحاظ سرعت شکست دهد.

از دیگر مزیت‌های این گوشی می‌توان به نمایشگر آن اشاره کرد که کیفیت خیره‌کننده‌ای دارد. دقت در نمایش رنگ‌ها، میزان روشنایی صفحه، خوانایی زیر نور آفتاب و بسیاری از موارد دیگر، گلکسی نوت ۱۰ پلاس را در این بخش به یکی از بهترین‌ها تبدیل کرده. شاید تنها نقطه ضعفی که می‌توان به صورت بسیار سخت‌گیرانه به این گوشی وارد کرد، عدم بهره‌مندی نمایشگر آن از رفرش ریت ۹۰ یا ۱۲۰ هرتزی است. در غیر این صورت هیچ کمبود خاصی در آن مشاهده نمی‌شود.

البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که نمایشگرهایی با رفرش ریت بالا، مصرف بسیار بالای باتری را سبب می‌شوند و به همین خاطر شاید بسیاری از کاربران آن را فقط در مواردی ضروری فعال کنند. میزان بالای مصرف باتری در صورت تنظیم رفرش ریت روی ۱۲۰ به قدری بالاست که سامسونگ ترجیح داد در سری اس ۲۰، این حالت را فقط با وضوح تصویر +FHD همراه کند. بدین ترتیب اگر بخواهید رفرش ریت را روی ۱۲۰ هرتز قرار دهید، وضوح تصویر از +QHD به +FHD کاهش می‌یابد.

نکات رضایت بخش گلکسی نوت ۱۰ پلاس

گلکسی نوت ۱۰ پلاس قابلیت‌های نسبتا خوبی دارد که اگرچه عالی نیستند اما نمی‌توان آن‌ها را بد تلقی کرد. برای مثال همه ما سامسونگ را به عنوان شرکتی می‌شناسیم که تلاش می‌کند در درجه اول گوشی‌های خود را با امکانات نرم‌افزاری زیاد راهی بازار کند بدون اینکه توجه خیلی زیادی به باتری آن داشته باشد. شاید نتوان پرچم‌داری از خانواده سامسونگ یافت که در صورت استفاده از تمام قابلیت‌های خوبی که دارد، از نظر باتری بتواند دیگر پرچم‌دارها را در شرایط مشابه پشت سر بگذارد. اما این اصلا بدان معنا نیست که گلکسی نوت ۱۰ پلاس از نظر طول عمر باتری شما را ناامید می‌کند.

در بهترین حالت، نوت ۱۰ پلاس می‌تواند یک روز شما را همراهی کند و این موضوع امروزه خوب تلقی می‌شود اما نه عالی. با این حال اگر میزان استفاده از گوشی کمی زیاد شود شاید مجبور شوید در طول یک روز دو بار آن را شارژ کنید. مسلما چنین موضوعی آنقدرها خوب نیست اما خب به آن عادت خواهید کرد چون اگرچه در بازار رقبای بسیار خوبی از لحاظ باتری وجود دارند اما خیلی از آن‌ها قابلیت‌های جذاب نماینده سامسونگ را در خود نمی‌بینند. بنابراین می‌توان این نقطه ضعف نه چندان با اهمیت را نادیده گرفت.

حسگر اثر انگشت، یکی دیگر از مشخصه‌های نه چندان خوب نوت ۱۰ پلاس به حساب می‌آید. سنسور اثر انگشت این گوشی از نوع اولتراسونیک بوده که نه تنها سرعت آن از حسگرهای اپتیکال پایین‌تر است بلکه گوشی‌های زیادی وجود دارند که از این نظر بسیار سریع‌تر از کهکشانی سامسونگ عمل می‌کنند. اما به طور کلی، تفاوت زیادی بین این حسگر و حسگر اپتیکال وجود ندارد و مسئله دقت و سرعت پایین آنقدرها جای نگرانی ندارد.

در بدترین حالت (در مواردی بسیار نادر)، گوشی ممکن است اصلا اثر انگشت شما را تشخیص ندهد و مجبور شوید با رمز عبور دستگاه را باز کنید. اما به صورت عادی، از هر ۱۰ تلاش، ۲ یا ۳ بار با شکست مواجه خواهید شد و باید مجددا امتحان کنید. البته سامسونگ با دانستن این موضوع، امکان بازگشایی قفل صفحه از طریق تشخیص چهره را نیز در گوشی قرار داده که خب متاسفانه چون از سنسور سه‌بعدی بهره نمی‌برد، کمی کند است و دقت و امنیت پایینی نیز دارد. همچنین اگر از ماسک استفاده کنید یا صورتتان را در شرایطی کاملا مناسب روبروی دوربین قرار ندهید، موفق به بازگشایی قفل صفحه نخواهید شد.

نکات منفی درباره گلکسی نوت ۱۰ پلاس

به صورت کلی، نکته منفی خاصی در رابطه با کهکشانی قدرتمند سامسونگ وجود ندارد که بخواهد شما را نسبت به خرید آن، حتی در سال جاری دلسرد کند. اما خب نکاتی وجود دارد که برخی‌ها شاید آن را نپسندند. برای مثال قیمت بالای آن که هنوز هم شاید بسیاری‌ها قدرت خرید آن را نداشته باشند یا حتی بتوانند با معادل آنچه که برای این گوشی می‌پردازند، گزینه‌های بهتری را خریداری کنند.

نکته بعدی، دوربین این گوشی است. در مقایسه‌های متعدد دیدیم که از نظر کیفیت عکاسی در روز و شب، گلکسی نوت ۱۰ پلاس کم‌نظیر است. زمانی هم که وب‌سایت DxOMark به بررسی دوربین این گوشی پرداخت، شاهد این بودیم که نوت ۱۰ در بین ۳ گوشی برتر قرار گرفت. اما در سال ۲۰۲۰، یعنی زمانی که اهمیت دوربین در گوشی چند برابر شد، در اختیار داشتن محصولی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۲ برابری اپتیکال آنقدرها جالب و کمک کننده نیست.

ناگفته نماند اگر عاشق عکاسی هستید، نوت ۱۰ پلاس اصلا شما را ناامید نمی‌کند. اما اگر به بزرگ‌نمایی اهمیت زیادی می‌دهید، شاید این محصول نتواند آنقدرها که باید نیازتان را مرتفع سازد. چرا که گوشی‌هایی نظیر شیائومی می نوت ۱۰ با قیمت بسیار کمتر از این گوشی وجود دارند که از لحاظ دوربین واقعا عملکرد فوق‌العاده‌ای دارند.

علاوه بر این‌ها، عدم بهره‌مندی این گوشی از اینترنت ۵G هم می‌تواند نکته منفی دیگری باشد. البته نسخه مجهز به اینترنت ۵G این گوشی وجود دارد اما محدود به یک سری بازار خاص است و در بازار جهانی، سامسونگ ترجیح داد نسخه LTE را عرضه کند. این مسئله شاید اکنون آنقدرها مهم نباشد اما قطعا در دراز مدت و با همه گیر شدن اینترنت ۵G شاید از ارزش نوت ۱۰ پلاس بکاهد.

آیا خرید گلکسی نوت ۱۰ پلاس در سال ۲۰۲۰ منطقی است؟

بعد از بررسی تمام قابلیت‌های این گوشی، باز هم به این پرسش می‌رسیم که آیا خرید گلکسی نوت ۱۰ پلاس در سال ۲۰۲۰ منطقی است؟

برای آن دسته از عزیزانی که در ایران زندگی می‌کنند، یک فاکتور بسیار مهم وجود دارد و آن هم قیمت بالای گلکسی نوت ۱۰ پلاس است. چون اینترنت ۵G هنوز در کشور همه‌گیر نشده و تا زمانی هم که این گوشی از برترین‌های بازار باشد، بعید به نظر می‌رسد امکان بهره‌مندی کامل از این شبکه پر سرعت در کشور برقرار شود، بنابراین نباید مشکل خاص دیگری وجود داشته باشد.

البته دوربین می‌تواند هنوز هم برای بسیاری‌ها تعیین کننده باشد. با این حال باید این را در نظر گرفت که شاید این گوشی در مقایسه با قدرتمندهای ۲۰۲۰، خصوصا در بخش بزرگ‌نمایی اپتیکال، حرف زیادی برای گفتن نداشته باشد اما هنوز هم می‌تواند به بهترین شکل ممکن نیاز بسیاری از کاربران را برطرف کند.

بنابراین اگر با قیمتی که باید برای این گوشی بپردازید مشکل خاصی ندارید، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که خرید گلکسی نوت ۱۰ پلاس در سال ۲۰۲۰ نه تنها منطقی است، بلکه حتی یک انتخاب آینده‌نگرانه هم به حساب می‌آید؛ چرا که هم از نظر سخت‌افزار و هم از نظر نرم‌افزار، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و می‌تواند تا مدت‌ها بدون مشکل در خدمت کاربران باشد.

نظر شما در رابطه با این محصول چیست؟ اگر گلکسی نوت ۱۰ پلاس را در اختیار دارید، آیا خرید آن را پیشنهاد می‌کنید؟ لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

منبع: PhoneArena

