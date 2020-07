جدیدترین فناوری شارژ اوپو با سرعت ۱۲۵ وات زمان مربوط به شارژ گوشی را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد اما از طرف دیگر این مزیت مهم می‌تواند به قیمت کاهش عمر باتری تمام شود.

این شرکت خاطرنشان کرده که ظرفیت باتری پس از ۸۰۰ بار شارژ و اتمام شارژ کامل با سرعت ۱۲۵ وات، به ۸۰ درصد می‌رسد. به عبارتی دیگر اگر هر روز شارژ باتری را به طور کامل مصرف کنید، با گذشت بیش از ۲ سال یک پنجم ظرفیت باتری را از دست خواهید داد. البته این موضوع برای کاربرانی صدق می‌کند که هر روزه فشار زیادی بر گوشی خود وارد می‌کنند و کاهش ظرفیت باتری به ۸۰ درصد برای عموم کاربران احتمالا بیشتر طول می‌کشد.

در هر صورت جدیدترین فناوری شارژ اوپو در مقایسه با دیگر فناوری‌ها، ظرفیت باتری را با سرعت بیشتری کاهش می‌دهد. برای مقایسه می‌توانیم به فناوری شارژ ۶۵ وات این شرکت اشاره کنیم که بعد از ۸۰۰ بار شارژ و خالی شدن شارژ، ظرفیت باتری به ۹۱ درصد می‌رسد. اگرچه چنین کاهشی همچنان قابل توجه است، اما ممکن است اثر محسوسی در عمر مفید گوشی نداشته باشد.

البته باید بگوییم که چنین موضوعی اصلا تعجب‌آور نیست. شارژرهای مبتنی بر سرعت بالا فشار قابل توجهی بر روی باتری وارد می‌کنند و اوپو برای بهره‌گیری از این فناوری یک نوع باتری تعبیه کند که بتواند از طرف شارژر ۱۲۵ وات جریان ۱۲.۵ آمپر را دریافت کند. این عارضه جانبی نشان می‌دهد که تا حد زیادی به مرز مربوط به محدودیت‌های شارژ سریع نزدیک شده‌ایم.

در این میان باید خاطرنشان کنیم اوپو در کنار فناوری شارژ ۱۲۵ وات، از شارژرهای کوچک با سرعت ۵۰ و ۱۱۰ وات هم رونمایی کرده که مطمئنا فشار کمتری بر باتری وارد می‌کنند. در هر صورت احتمالا بخش قابل توجهی از کاربران بهره‌گیری گوشی از چنین شارژ پرسرعتی را به وجود عوارض جانبی مانند کاهش ظرفیت باتری ترجیح خواهند داد.

