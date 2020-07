با توجه به اطلاعاتی که شرکت TSMC در رابطه با پردازنده ۵ نانومتری A14 که قرار است در آیفون ۱۲ بکار رود منتشر کرد، می‌توان گفت A14 سریع‌ترین و در عین حال کم مصرف‌ترین پردازنده‌ای خواهد بود که در یک گوشی هوشمند بکار گرفته می‌شود.

TSMC یک شرکت تایوانی است که چیپ پردازنده‌های سری A اپل و کوالکام اسنپدراگون را تولید می‌کند. امسال هم این رویه تغییر نکرده اما به جای ساخت چیپ‌های ۷ نانومتری، این بار شاهد استفاده از نمونه‌های ۵ نانومتری خواهیم بود که قرار است در آیفون ۱۲ و برادران بزرگ‌ترش مورد استفاده قرار گیرند.

طی صحبتی که وب‌سایت Phonearena در رابطه با درآمد فصلی TSMC با این شرکت داشت، در رابطه با وضعیت تولید پردازنده‌های موبایل و اینکه احتمالا این شرکت باید برای فصل بعد شاهد افت درآمد از این طریق باشد سوالاتی پرسید. شرکت تایوانی نیز ضمن تایید این احتمال اعلام کرد پردازنده‌های ۵ نانومتری در آینده‌‌ای نزدیک وارد گوشی‌های هوشمند خواهند شد. اما سوال اینجاست که این پردازنده‌ها دقیقا چه زمانی عرضه می‌شوند و قرار است چه تغییر و تحولاتی به نسبت قبل ایجاد کنند؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت احتمالا سری مورد انتظار آیفون ۱۲ به این پردازنده مجهز خواهند شد چون TSMC صریحا اعلام کرد چیپ‌های ۵ نانومتری در فصل پاییز، یعنی زمانی که اپل از آیفون‌های جدید رونمایی می‌کند، بخشی از درآمد‌های این شرکت را تشکیل خواهند داد که البته این میزان فعلا تنها ۸ درصد اعلام شده.

اما از نظر قدرت و سرعت، در حال حاضر، کوالکام توانسته فرکانس هسته بزرگ جدیدترین پردازنده‌اش را به ۳.۰ گیگاهرتز رسانده و در این زمینه اپل را پشت سر بگذارد. ناگفته نماند این شرکت با معرفی پردازنده ۷ نانومتری اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس، فرکانس هسته بزرگ خود را تا ۳.۱ گیگاهرتز نیز افزایش داد. بنابراین اپل حتما باید پردازنده ۵ نانومتری A14 خود را با قابلیت‌های بیشتر و بهتری راهی بازار کند.

چرا آیفون ۱۲ می‌تواند گلکسی نوت ۲۰ را شکست دهد؟

با توجه به اطلاعاتی که از فرایند تولید این چیپ‌ها بدست آمده، ظاهرا فناوری ۵ نانومتری TSMC حدودا ۱۵ درصد سریع‌تر و ۳۰ درصد کم‌ مصرف‌تر از نسل ۷ نانومتری فعلی خواهد بود که در صدر همه آن‌ها، اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس و چیپ خود اپل یعنی A13 قرار دارند. اما A13 در حال حاضر سریع‌ترین چیپ موجود در گوشی‌های هوشمند است؛ پس چرا اپل تلاش می‌کند تا این اندازه سرعت پردازنده جدید را افزایش دهد؟

مدت‌هاست می‌شنویم اپل به دنبال ارائه تجربه‌ای بی‌نظیر از واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و دیگر قابلیت‌های مربوط به پردازش تصاویر است. برای تحقق چنین رویایی، پردازنده باید از قدرت و سرعت بسیار بالایی برخوردار باشد و در عین حال از نظر مصرف انرژی عملکرد خوبی از خود به جای بگذارد. در حال حاضر به نظر می‌رسد سنسور LiDAR از آیپد پرو ۲۰۲۰ به مجموعه دوربین‌های آیفون‌ ۱۲ پرو نیز اضافه خواهد شد. اما اینکه اپل چه برنامه‌هایی برای آن در سر دارد هنوز مشخص نیست.

آیا این اولین تصویر از چینش دوربین‌های آیفون ۱۲ پرو است؟

حسگر LiDAR با تابش نقطه کوچکی از نور به جسم و محاسبه سرعت بازگشت آن به لنز، فاصله اجسام با دوربین را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین با نقشه‌برداری سه بعدی از محیط اطراف و اندازه‌گیری اجسام گوناگون و البته همراه شدن با پردازنده بسیار سریعی چون A14، تجربه فوق‌العاده‌ای از واقعیت افزوده را برای کاربر به ارمغان می‌آورد.

در حالی که پردازنده‌های ۵ نانومتری از نظر قدرت و مصرف انرژی در وضعیت بسیار خوبی به نسبت نسل کنونی قرار خواهند گرفت، اما اصلا قرار نیست هدف نهایی TSMC باشند چرا که این شرکت قصد دارد همانند یکی از بزرگ‌ترین رقبایش یعنی سامسونگ، در سال ۲۰۲۲، تولید انبوه چیپ‌های ۳ نانومتری را آغاز کند که به طور کامل از فناوری متفاوتی به نسبت نمونه بکار رفته در چیپ‌های ۵ و ۷ نانومتری کنونی بهره می‌برد و سال‌های زیادی نیز در گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

منبع: PhoneArena

The post پردازنده ۵ نانومتری A14 سریع‌ترین و کم‌ مصرف‌ترین پردازنده موبایلی جهان است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala