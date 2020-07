بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ از لحاظ عملکرد

برای برخی کاربران مهم‌ترین مشخصه یک گوشی دوربین آن است و برای برخی دیگر نمایشگر یا بخش‌های دیگر اهمیت بیشتری دارند. اما در این میان برای بخشی از کاربران عملکرد گوشی در اولویت قرار دارد. سایت Android Authority در یک مجموعه مطالب، بهترین گوشی‌های پرچم‌دار اندرویدی عرضه شده در سال جاری میلادی را از لحاظ ویژگی‌های مختلف انتخاب کرده و در این مطلب بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ از نظر عملکرد مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در سال ۲۰۲۰ تعداد زیادی از پرچمداران اندرویدی با تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵ روانه‌ی بازار شده‌اند. اما کوالکام تنها سازنده تراشه برای گوشی‌های اندرویدی نیست. آیا هواوی، سامسونگ یا مدیاتک می‌توانند با کوالکام رقابت کنند؟ آیا اسنپ‌دراگون ۸۶۵ در حال حاضر بهترین تراشه برای گوشی‌های اندرویدی است؟

در این مطلب تلاش می‌کنیم در کنار انتخاب بهترین پرچمدار اندرویدی ۲۰۲۰، به این سوالات پاسخ دهیم. باید خاطرنشان کنیم برای این مطلب تنها گوشی‌هایی که در نیمه نخست ۲۰۲۰ عرضه شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

چگونگی تست عملکرد گوشی‌ها

تست عملکرد گوشی‌ها می‌تواند کار پیچیده‌ای باشد. روش سنتی برای آزمایش عملکرد این گجت‌ها، بهره‌گیری از بنچمارک‌هایی مانند AnTuTu، Geekbench و ۳DMark است. با این حال برخی بنچمارک‌ها فقط پردازنده و برخی دیگر پردازنده گرافیکی را مورد بررسی قرار می‌دهند. این یعنی اگر مثلا یک گوشی دارای پردازنده قدرتمند از پردازنده گرافیکی ضعیفی بهره ببرد، برخی بنچمارک‌ها این موضوع را تشخیص نمی‌دهند.

همچنین معمولا گفته می‌شود که بنچمارک‌ها کارکرد در «دنیای واقعی» را شبیه‌سازی نمی‌کند. همچنین تا حالا تقلب شرکت‌ها در زمینه‌ی بنچمارک‌ها سروصدای زیادی راه انداخته که برای این کار، به قیمت گرم شدن بیش از حد گوشی و کاهش قابل توجه عمر باتری، هنگام انجام بنچمارک سرعت پردازنده‌ها را به طور غیرطبیعی افزایش می‌دهند.

برای بهره‌گیری بهترین نتایج مربوط به این بنچمارک‌ها، معمولاً گوشی‌ها با بهره‌گیری از بنچمارک‌های مختلف مورد آزمایش قرار می‌گیرند. با این کار اگر یک گوشی در یکی از بنچمارک‌ها قوی ظاهر شود ولی در بنچمارک دیگر نتواند نتیجه قابل توجهی کسب کند، پس به‌عنوان برنده انتخاب نخواهد شد.

البته این بنچمارک‌ها در مدت کوتاهی انجام می‌شوند و نمی‌توانند میانگین نحوه عملکرد گوشی در ساعات متمادی را به خوبی نشان دهند. به دلیل همین مشکلات، سایت Android Authority معمولا از یک تست موسوم به Speed Test G بهره می‌برد که برای دستیابی به نتیجه دقیق‌تر، به دفعات این تست انجام می‌شود. مزایای متعددی برای این نوع تست وجود دارد که از همه مهم‌تر می‌توانیم به مشاهده میانگین عملکرد به دست آمده به جای فقط یک امتیاز اشاره کنیم.

نتایج به دست آمده

در ابتدا باید به بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ بر اساس بنچمارک‌ها نگاهی بیندازیم. گوشی اوپو Find X2 پرو در بنچمارک AnTuTu موفق شده بیشترین امتیاز را کسب کند و در مقام دوم هم ریلمی X50 پرو دیده می‌شود. در بررسی با ابزار BaseMark هم مدل اسنپ‌دراگون گلکسی اس ۲۰ اولترا در مقام اول و شیائومی می ۱۰ پرو در مقام دوم قرار گرفته است. در ادامه می‌توانید نتایج بنچمارک مهم‌ترین گوشی‌های اندرویدی عرضه شده در نیمه نخست ۲۰۲۰ را مشاهده کنید.







نسخه اگزینوس گلکسی اس ۲۰ اولترا در آزمایش تک هسته‌ای GeekBench 4 بیشترین امتیاز را گرفته و در زمینه‌ی آزمایش چند هسته‌ای وان پلاس ۸ برنده شده و مدل اسنپ‌دراگون اس ۲۰ اولترا در جایگاه دوم قرار گرفته است. در نهایت در بنچمارک ۳DMark که مربوط به پردازنده گرافیکی است، موتورولا اج پلاس و مدل اسنپ‌دراگون گلکسی اس ۲۰ اولترا در مقام اول و دوم قرار گرفته‌اند.

مقایسه اگزینوس ۹۹۰ و اسنپدراگون ۸۶۵؛ کدام نسخه از گلکسی اس ۲۰ بهتر است؟

همانطور که می‌بینید، یک برنده همه‌جانبه وجود ندارد زیرا هیچ یک از این گوشی‌ها در تست‌های مختلف نتوانستند رتبه اول را اخذ کنند. با این حال، تعدادی از این پرچم‌داران توانسته‌اند امتیازات بسیار خوبی را کسب کنند و سایت Android Authority برای انتخاب دقیق‌تر بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ به آزمایش Speed Test G روی آورده است.

در بین گوشی‌های بررسی شده با Speed Test G 2.0، وان پلاس ۸ پرو توانسته این آزمایش را در عرض ۱ دقیقه و ۲۷.۴ ثانیه به اتمام برساند و این زمان برای مدل اسنپ‌دراگون گلکسی اس ۲۰ اولترا ۱ دقیقه و ۲۸.۵ ثانیه بوده است.

در این میان با قاطعیت می‌توانیم بگوییم که عملکرد اسنپ‌دراگون ۸۶۵ در بین پرچم‌داران اندرویدی موردنظر بهتر از تراشه‌های پرچم‌دار اگزینوس و کایرین بوده است. اگرچه این دو تراشه از لحاظ عملکرد پردازنده حرف زیادی برای گفتن دارند، اما در تمام بنچمارک‌های مربوط به گرافیک عقب می‌مانند. به‌خصوص این موضوع برای کایرین ۹۹۰ تعبیه شده در گوشی‌های هواوی P40 بیشتر صدق می‌کند.

با استفاده از کمی محاسبات ریاضی و تجزیه و تحلیل آماری، برنده کلی رقابت بین بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ با توجه به ینچمارک‌های مرسوم، مدل اسنپ‌دراگون گلکسی اس ۲۰ اولترا است که گوشی‌های وان‌پلاس ۸ پرو و ریلمی X50 پرو با فاصله کمی نسبت به این گوشی در مقام‌های بعدی قرار گرفته‌اند. با طولانی‌تر کردن آزمایش‌ها، می‌توان با قاطعیت بیشتری برنده نهایی را انتخاب کرد.

با چندین بار تکرار انجام آزمایش Speed Test G می‌توانیم عملکرد گوشی در بلند مدت را بهتر شبیه‌سازی کنیم. مانند قبل، بار دیگر شاهد رقابت بسیار نزدیک گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ اولترا، وان‌پلاس ۸ پرو و ریلمی X50 پرو هستیم. در این میان موتورولا اج پلاس هم عملکرد خیلی خوبی داشته ولی به دلیل نتایج ضعیف‌تر در آزمایش تک هسته‌ای GeekBench و Basemark نتوانسته در بین سه گوشی برتر قرار بگیرد. ولی در هر صورت نمی‌توان با ثبات بودن عملکرد آن در زمان طولانی را کتمان کرد.

ریلمی X50 پرو اگرچه بسیار خوب عمل می‌کند، اما به مرور زمان عملکرد آن ضعیف‌تر می‌شود. این یعنی در ابتدای آزمایش عملکرد خوبی دارد اما با گذشت زمان عملکرد آن به سطح پایین‌تر کاهش می‌یابد. البته این موضوع برای بسیاری از گوشی‌ها صدق می‌کند و در نمودار مربوط به آزمایش بلند مدت Speed Test G، نقطه‌ها نشان‌دهنده‌ی زمان موردنیاز برای اتمام آزمایش‌ها هستند و در مستطیل‌های سبز هم ۵۰ درصد از نتایج به دست آمده قرار گرفته است.

آیا آیفون SE 2020 واقعا سریع‌تر از گلکسی اس ۲۰ اولترا است؟

با کنار گذاشتن گوشی ریلمی، نبرد نهایی بین وان‌پلاس ۸ پرو و مدل اسنپ‌دراگون گلکسی اس ۲۰ اولترا است. عملکرد اس ۲۰ اولترا نسبت به وان‌پلاس ۸ پرو کمی نامنظم‌تر محسوب می‌شود که تصمیم نهایی را آسان‌تر می‌کند. البته عملکرد نامنظم این گوشی به اندازه گوشی‌هایی مانند پوکو F2 پرو، شیائومی می ۱۰ پرو و دیگر گوشی‌های ریلمی نیست ولی هر صورت گوشی وان‌پلاس در این زمینه ثبات بیشتری دارد.

بهترین پرچم‌دار اندرویدی ۲۰۲۰ از نظر عملکرد: وان‌پلاس ۸ پرو

با در نظر گرفتن امتیازات مربوط به بنچمارک‌های مرسوم و تکرار چندین باره آزمایش Speed Test G، در نبرد بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ گوشی وان‌پلاس ۸ پرو را برنده اعلام می‌کنیم. مهم‌ترین عامل برنده شدن این گوشی به غیر از عملکرد عالی، بحث ثبات در عملکرد آن است. همچنین باید خاطرنشان کنیم مدل استاندارد وان‌پلاس ۸ هم از لحاظ عملکردی تفاوت چندانی با برادر بزرگ‌تر خود ندارد.

دیگر گوشی‌های شایسته تقدیر

روی هم رفته تمام گوشی‌های مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۸۶۵ از لحاظ عملکردی رقابت نزدیکی با یکدیگر دارند. در این میان، باید به مدل اسنپ‌دراگون گلکسی اس ۲۰ اولترا و موتورولا اج پلاس هم به‌عنوان مقام‌های بعدی اشاره کنیم. همچنین نباید عملکرد عالی گوشی‌های ریلمی X50 پرو و اوپو Find X2 پرو را از قلم بیندازیم.

منبع: Android Authority

The post بهترین پرچمداران اندرویدی ۲۰۲۰ از لحاظ عملکرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala