اگر پیگیر خبرهای مربوط به اپل باشید، احتمالا می‌دانید که کامپیوترهای اپل به زودی به بهره‌گیری از تراشه های مبتنی بر معماری Arm روی می‌آورند. این یک تصمیم بسیار مهم محسوب می‌شود زیرا در حال حاضر تراشه‌های مبتنی بر این معماری عمدتا در گجت‌هایی مانند گوشی‌ها و ساعت‌های هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

حالا طبق گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت Arm که مجوز مربوط به طراحی تراشه‌ها را به فروش می‌رساند، قصد دارد هزینه‌ی مربوط به این مجوزها را افزایش دهد. به گفته منابع آگاه، میزان این افزایش بسته به شرکت موردنظر متفاوت خواهد بود اما مبالغ جدید می‌تواند چهاربرابر بیشتر باشد. باید خاطرنشان کنیم به غیر از اپل، شرکت‌های مانند سامسونگ، کوالکام، هواوی و مدیاتک برای ساخت تراشه‌های خود از معماری Arm بهره می‌برند.

بدیهی است که هزینه صدور مجوز تنها بخشی از هزینه نهایی یک تراشه را تشکیل می‌دهد ولی افزایش ۴ برابری هزینه مجوز مطمئنا تاثیر زیادی بر قیمت نهایی تراشه‌ها خواهد داشت. تراشه‌ها هم‌اکنون از گران‌ترین بخش‌های گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شوند و تغییر در قیمت آن‌ها تاثیر زیادی بر قیمت نهایی گوشی‌ها خواهد گذاشت.

شرکت Arm در سال ۲۰۱۶ به هولدینگ SoftBank در ازای پرداخت ۳۲ میلیارد دلار واگذار شد. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که تعهد اپل برای بهره‌گیری از تراشه‌های Arm در تمام محصولات خود باعث شده که SoftBank برای افزایش هزینه‌های مجوز یک نوع اهرم فشار به دست بیاورد.

برخی از منابع گزارش داده‌اند که تعدادی از شرکت‌ها مشغول بررسی جایگزین‌هایی برای معماری Arm هستند. اما واقعیت این است که در این زمینه هیچ معماری قابل مقایسه‌ای در برابر Arm وجود ندارد و در بهترین حالت، باید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و سال‌ها زمان صرف شود تا معماری جدیدی توسعه پیدا کند. به همین خاطر، تا اطلاع ثانوی شرکت‌ها چاره‌ای جز بهره‌گیری از معماری Arm برای تراشه های موبایل خود ندارند.

