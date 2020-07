لایکا M10-R با سنسور ۴۰ مگاپیکسلی معرفی شد

شرکت لایکا امروز جدیدترین دوربین خود در خانواده M را معرفی کرد. دوربین رنج‌فایندر جدید، لایکا M10-R نام دارد و از نظر ظاهر، شباهت بسیار زیادی به مدل‌های M10 معمولی و M10-P دارد. درواقع شباهت این دوربین‌ها آنقدری زیاد است که می‌توان گفت از یک بدنه یکسان برای آن‌ها استفاده شده اما چیزی که تفاوت را رقم می‌زند، سنسور ۴۰.۸۹ مگاپیکسلی CMOS در دوربین جدید است.

این اولین دوربین ۴۰ مگاپیکسلی این خانواده نیست و پیش از این هم دوربین لایکا M10 Monochrom با سنسوری با این رزولوشن معرفی شده بود. این سنسور نسبت به سنسورهای ۲۴ مگاپیکسلی که رد مدل‌های M10 و M10-P قرار داده شده بود، رزولوشن بسیار بیشتری دارد. لایکا M10-R تا اواسط شهریور و در دو رنگ مشکی و نقره‌ای و با قیمت ۸۲۹۵ دلار برای بدنه، عرضه خواهد شد.

همانطور که گفتیم، این دوربین از اساس همان لایکا M10 است و همان بدنه، همان نمایشگر لمسی، همان رابط کاربری، همان باتری و پردازنده و همان شاتر کم‌صدا M10-P را به همراه دارد. محدوده ISO برای سنسور جدید هم ۱۰۰ تا ۵۰ هزار مشخص شده و لایکا ادعا می‌کند که این سنسور، تا دو پله دامنه دینامیکی بیشتری نسبت به سنسور ۲۴ مگاپیکسلی قبلی دارد.

مثل دیگر مدل‌های خانواده M10، این دوربین هم فاقد هرگونه قابلیت فیلم‌برداری است اما از Wi-Fi بهره می‌برد و کاربر می‌تواند با اپلیکیشن FOTOS به این دوربین وصل شود و عکس‌هایش را ببیند.

نویسنده ورج از تجربه کار کردن با این دوربین نوشته و گفته همانطور که انتظار می‌رود، این دوربین هم مثل باقی مدل‌های لایکا M10 کار می‌کند. دوربین‌های رنج‌فایندر لایکا نه به خاطر قابلیت‌های زیاد بلکه به خاطر تجربه‌ای که برای عکاسی به ارمغان می‌آورند محبوب هستند. این تجربه البته برای بسیاری در ابتدا عجیب و گیج‌کننده هم هست چراکه این دوربین بسیاری از ویژگی‌های مدرن دوربین‌های امروزی را ندارد!

برای مثال خبری از فوکوس خودکار در این دوربین نیست و نورسنجی خودکار برای سناریوهای مختلف هم در آن تعریف نشده است. اما اگر به عکاسی با دوربین‌های Rangefinder خو گرفته باشید، لایکا M10-R می‌تواند تجربه‌ای لذت‌بخش باشد که عکس‌هایی با کاراکتر همیشگی و خاص لایکا ثبت می‌کند.















با وجود اینکه با دوربین چهل مگاپیکسلی روبرو هستیم و عکس‌ها اندازه و حجم بسیار بیشتری دارند، اما همچنان زوم کردن و دیدن عکس‌ها در لایکا M10-R به سرعت انجام می‌شود و فرقی با دوربین‌های قبلی این سری از خانواده M ندارد. صحبت از حجم شد و باید بگوییم که عکس‌های JPEG گرفته شده با این دوربین، معمولا حجمی حدود ۱۲ مگابایت دارند اما حجم عکس‌های DNG RAW به بیش از ۴۰ مگابایت هم می‌رسد.

لایکا M10-R حالا پنجمین دوربین از سری دوربین‌های M10 است و هر چهار دوربین قبلی یعنی مدل‌های M10، M10-P، M10-D و M10 Monochrom همچنان قابل خریداری خواهند بود. لایکا دوربین جدید خود را «نوک قله» این خانواده می‌داند. با این تفسیر، شاید بتوان گفت M10-R دیگر آخرین دوربین از خانواده M10 خواهد بود تا نسل بعدی که شاید شاهد تغییر طراحی در این دوربین‌ها باشیم. اما فعلا، این بهترین دوربین رنج‌فایندر دیجیتالی است که تا به حال عرضه شده.

منبع: TheVerge

The post لایکا M10-R با سنسور ۴۰ مگاپیکسلی معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala