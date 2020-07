در این مطلب نگاهی خواهیم داشت به بهترین پرچم‌دارهای اندرویدی ۲۰۲۰ تا ببینیم کدام یک از آن‌ها از لحاظ طول عمر باتری عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.

طول عمر بالای باتری یکی از مهم‌ترین فاکتورهای خرید یک گوشی، خصوصا مدل‌ پرچم‌دار است. معمولا گوشی‌های میان‌رده به دلیل عدم بهره‌مندی از قابلیت‌های جذاب و زیاد گوشی‌های بالارده، از نظر طول عمر باتری عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهند و همیشه نگرانی‌های این چنینی هنگام خرید پرچم‌دارها پیش می‌آید.

در سال ۲۰۲۰، پرچم‌دارهای زیادی راهی بازار شدند که اگرچه از لحاظ ظرفیت باتری پیشرفت خوبی داشتند اما افزایش چشمگیر اندازه نمایشگر و وضوح آن‌ها به علاوه رفرش ریت ۹۰/۱۲۰ هرتز، دوربین‌های متعدد و پردازنده‌های قدرتمند باعث شد تعادل زیادی بین افزایش ظرفیت باتری و امکانات بوجود نیاید و در واقع کاربر نمی‌تواند بدون نگرانی از زود تمام شدن باتری از تمام این امکانات استفاده کند.

اما بعد از معرفی بهترین گوشی‌های اندرویدی از لحاظ عملکرد کلی، امروز قصد داریم نگاهی بیندازیم به بهترین پرچم‌دارهای اندرویدی ۲۰۲۰ از لحاظ طول عمر باتری، تا ببینیم کدام شرکت موفق می‌شود در کنار ارائه قابلیت‌های جذاب فراوان، دوام بالای باتری را نیز تضمین کند.

توجه داشته باشید که در این لیست، بهترین پرچم‌دارهای اندرویدی ۲۰۲۰ قرار گرفتند. یعنی آن دسته از محصولاتی که در نیمه اول امسال راهی بازار شدند. بنابراین محصولاتی که در سال ۲۰۱۹ یا بعد از نیمه نخست امسال معرفی و عرضه شدند در این لیست حضور ندارند.

شرایط تست باتری

وب‌سایت‌های معتبر معمولا در شرایط آزمایشگاهی، گوشی‌های هوشمند را از تمامی جنبه‌ها مورد بررسی قرار می‌دهند که یکی از مهم ترین آن‌ها تست باتری است. بدین ترتیب کاربرانی که قصد خرید یک پرچم‌دار را دارند می‌توانند بدون نگرانی از بابت طول عمر باتری آن را خریداری کنند. وب‌سایت Androidauthority برای انجام این بررسی ۴ مرحله را در نظر دارد:

شارژ کردن کامل گوشی تا ۱۰۰ درصد

تنظیم روشنایی صفحه روی ۲۰۰ کاندلا بر متر مربع (میزانی که برای کار درون محیط خانه مناسب است)

استفاده از برنامه سفارشی تست باتری

شروع تست تا زمان خالی شدن باتری

در این بررسی، فشار حاصل از فرایند‌های سنگین نظیر انجام بازی و پردازش تصویر روی گوشی شبیه‌سازی می‌شود تا زمانی که ظرفیت باتری به طور کامل به ۰ برسد. در واقع به خاطر شدت بالایی که این تست دارد، کاربر می‌تواند به راحتی، عملکرد باتری گوشی خود (یا گوشی مورد نظر خود) را در بدترین حالت ممکن متوجه شود. در نهایت هم هر گوشی که بتواند مدت زمان بیشتری این تست را اجرا کند، در شرایط واقعی عملکرد بهتری از خود نشان خواهد داد.

در این بررسی ۱۵ گوشی مورد تست قرار گرفتند که نام و ظرفیت باتری هر کدام در جدول زیر به نمایش درآمده است.

شیائومی می ۱۰ پرو ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت هواوی P40 پرو ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت هواوی P40 پرو پلاس ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت ال جی V60 ThinQ 5G ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت پوکو F2 پرو ۴۷۰۰ میلی‌آمپر ساعت هواوی P40 ۳۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت ال جی Velvet ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت گلکسی اس ۲۰ اولترا ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت ریلمی X3 سوپرزوم ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت ریلمی X50 پرو ۵G ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت موتورولا اج پلاس ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت گلکسی اس ۲۰ پلاس ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت وان پلاس ۸ پرو ۴۵۱۰ میلی‌آمپر ساعت وان پلاس ۸ ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت اوپو فایند X2 پرو ۴۲۶۰ میلی‌آمپر ساعت

نتیجه تست باتری بهترین پرچم‌دارهای اندرویدی ۲۰۲۰

نتیجه بررسی‌ها اما بسیار جالب بود. در درجه اول، به این خاطر که از بین ۳ پرچم‌دار مجهز به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، تنها یکی از آن‌ها موفق شد در جمع پنج‌ گوشی برتر از لحاظ طول عمر باتری قرار گیرد و جالب اینجاست که هیچ کدام از آن‌ها نتوانستند در رتبه نخست قرار گیرند. یکی از بدترین نتایج را اما موتورولا اج پلاس با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خود کسب کرد و در بین ۱۴ گوشی موجود در رتبه ۱۰ قرار گرفت که البته می‌توان این موضوع را به استفاده از نمایشگر ۹۰ هرتز و نرم‌افزارهای نه چندان بهینه نسبت داد.

در رابطه با جدول بالا اما نکات مهمی وجود دارد که باید به آن‌ها اشاره کنیم. اول اینکه چینی‌ها عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند و توانستند در بین ۵ گوشی برتر، ۴ نماینده داشته باشند و این فوق‌العاده است. هواوی و شیائومی بخش بزرگی از این دستاورد عالی را مدیون عملکرد کم نظیر خود در بهینه سازی نرم‌افزار هستند.

دوم اینکه بهترین گوشی از لحاظ طول عمر باتری یعنی شیائومی می ۱۰ پرو، می‌تواند تحت سنگین‌ترین فعالیت‌ها، بیش از ۵ ساعت دوام بیاورد که حیرت انگیز است. اما سری وان پلاس ۸ با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی خود، نتوانستند مانند همتاهای چینی خود ظاهر شوند و با تقریبا ۴ ساعت دوام باتری تحت فشار سنگین، در رده آخر قرار گرفتند. البته باید این موضوع را هم به خاطر داشته باشید که هیچ یک از گوشی‌هایی که در بین ۵ محصول برتر قرار گرفتند از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی بهره نمی‌برند. مسلما یکی از بزرگ‌ترین دلایلی که آن‌ها را در چنین جایگاهی می‌بینیم همین است.

در بین ۷ گوشی نخست، الجی ولوت (LG Velvet از پردازنده میان‌رده اسنپدراگون ۷۶۵G و نمایشگر ۶۰ هرتزی بهره می‌برد؛ دیگر گوشی‌ها به پردازنده پرچم‌دار مجهز هستند. به همین دلیل است که این محصول رتبه ششم را به خود اختصاص داده. البته تفاوت این گوشی با پرچم‌دار ال جی یعنی V60 ThinkQ بسیار نامحسوس است اما با این حال محصول بالارده ال جی به خاطر بهره‌مندی از باتری بزرگ‌تر، عملکرد بهتری از خود نشان داد.

سرعت شارژ

یکی دیگر از عوامل مهم در مورد باتری گوشی‌های امروزی، سرعت شارژ شدن آن‌هاست. در طی پنج سال گذشته، سرعت شارژ گوشی‌های هوشمند به طرز چشم‌گیری افزایش یافت و اکنون شاهد این هستیم که شرکت‌های سازنده گوشی‌های هوشمند حتی گاهی اوقات به این مقوله با نگاه جدی‌تری به نسبت ظرفیت باتری نگاه می‌کنند. در دو جدول پایین، سرعت شارژ باتری با دو واحد متفاوت اندازه گیری شده که شما عزیزان می‌توانید آن را مشاهده کنید.

ریلمی X50 پرو ۵G که اخیرا هم معرفی شده، در این بررسی با میزان شارژ ۱۰۰ میلی‌آمپر ساعت در هر دقیقه، به عنوان سریع‌ترین گوشی از لحاظ پر شدن باتری شناخته شد. این محصول می‌تواند با بهره‌مندی از فناوری SuperDart Flash Charge، در کمتر از ۳۰ دقیقه ظرفیت باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خود را از ۰ به ۱۰۰ درصد برساند. جالب اینجاست ریلمی X50 پرو ۵G سومین پرچم‌دار ارزان قیمت در این لیست نیز به حساب می‌آید.

دومین گوشی در این لیست اما اوپو فایند X2 پرو است. کاربر می‌تواند در عرض ۴۳ دقیقه و با میزان شارژ ۹۹ میلی‌آمپر ساعت در هر دقیقه، باتری ۴۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی گوشی خود را از ۰ به ۱۰۰ درصد برساند که بسیار عالی است. می ۱۰ پرو و گلکسی اس ۲۰ اولترا گوشی‌های بعدی این لیست هستند که با میزان شارژ ۹۸ میلی‌آمپر ساعت و ۷۸ میلی‌آمپر ساعت در هر دقیقه، به ترتیب در رتبه سوم و چهارم قرار می‌گیرند.

به صورت کلی، تمام این پرچم‌دارها می‌توانند در مدت زمان تقریبا ۱ ساعت، از ۰ به ۱۰۰ درصد برسند اما نمی‌توان با این آمار کلی، ارزش کار گوشی‌هایی نظیر ریلمی X50 پرو ۵G را نادیده گرفت که عملکردی خیره کننده در این بخش از خود به نمایش گذاشت.

بهترین پرچم‌دار اندرویدی ۲۰۲۰ با بیشترین طول عمر باتری؛ شیائومی می ۱۰ پرو

برنده این بررسی به طور کلی شیائومی می ۱۰ پرو است. این گوشی با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خود از لحاظ نگه‌داری شارژ فاصله خوبی با محصول رتبه دوم یعنی هواوی P40 پرو و P40 پرو پلاس ایجاد کرد؛ این در حالی است که از پرچم‌دارهایی نظیر گلکسی اس ۲۰ اولترا و ال جی V60 ThinQ ظرفیت باتری بسیار کمتری دارد.

همانطور که در بالا به آن اشاره شد، کاربران، نگه‌داری فوق‌العاده شارژ باتری در این گوشی را مدیون عملکرد عالی شیائومی در بهینه‌سازی نرم‌افزار‌های پس زمینه هستند که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به بستن برنامه‌هایی اشاره کرد که در حال استفاده نیستند. همچنین تنظیم سرعت پردازنده متناسب با نیاز هر فعالیت و غیرفعال کردن قابلیت‌های در صورت عدم نیاز کاربر به آن‌ها، از دیگر عواملی است که به شیائومی می ۱۰ پرو در رسیدن به چنین جایگاهی کمک شایانی کردند.

علاوه بر این‌ها، عوامل سخت‌افزاری نیز در کسب این نتیجه دخیل بوده و اتفاقا تاثیر بسیار بیشتری هم داشتند. برای مثال می ۱۰ پرو از نمایشگر ۹۰ هرتزی با وضوح +FHD بهره می‌برد. این در حالی است که رقبای اصلی این محصول از نمایشگرهایی با کیفیت +QHD و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند. به همین خاطر است که در مصرف انرژی عملکرد بسیار خوبی را از این محصول شاهد هستیم. البته این گوشی به صورت پیش فرض روی رفرش ریت ۶۰ هرتز تنظیم شده اما اگر بخواهیم آن را روی ۹۰ هرتز تنظیم کنید، تقریبا می‌توانید ۶ ساعت زیر فشار سنگین از آن استفاده کنید.

با عملکرد خوبی که می ۱۰ پرو از خود به نمایش گذاشت، اگر شیائومی در آن از باتری ۵۰۰۰ یا ۵۲۶۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده می‌کرد، شاید اکنون می‌توانستیم شاهد این باشیم که نماینده قدرتمندش توانسته بیش از ۸ ساعت در انجام فعالیت‌های سنگین، روشن بماند؛ عملکرد رویایی که فعلا هیچ پرچم‌داری نتوانسته به آن دست یابد.

البته گاهی اوقات این اقدامات صرفه‌جویانه شیائومی کمی بیش از حد می‌شود؛ مثلا برنامه‌هایی باز شده در پس زمینه که قصد دارید از آن‌ها استفاده کنید را می‌بندد یا در راستای حفظ انرژی، اتصال به اینترنت را قطع می‌کند و همین مسئله ممکن است گاهی اوقات خوشایند نباشد.

با همه این تفاسیر، می ۱۰ پرو یکی از بهترین پرچم‌دارهای اندرویدی ۲۰۲۰ است که می‌تواند به راحتی شما را یک روز کامل همراهی کند. این محصول در بررسی‌های انجام گرفته توانست ۷ ساعت تحت فشارهای سنگین روشن بماند و این دقیقا همان چیزی است که خریداران پرچم‌دار آن را می‌خواهند. همچنین این گوشی توانست در رتبه سوم از لحاظ سرعت شارژ شدن قرار گیرد که باز هم نتیجه فوق‌العاده‌ای به حساب می‌آید.

رده دوم: هواوی P40 پرو و P40 پرو پلاس

در رده دوم اما دو گوشی از هواوی قرار می‌گیرند که هر دو از یک سری نیز هستند و همزمان راهی بازار شدند؛ یعنی هواوی P40 پرو و P40 پرو پلاس. هر دو گوشی از یک سخت‌افزار مشابه و یک باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برند که توانست گوشی را تقریبا ۶ ساعت روشن نگه دارد. هواوی هم مانند شیائومی به خاطر زیاده‌روی در بهینه سازی سیستم معروف است که به همراه پردازنده ۷ نانومتری کرین ۹۹۰، در رسیدن به چنین نتیجه‌ای تاثیر زیادی داشت.

البته این دو گوشی عملکرد پایداری از خود نشان نمی‌دادند. برای مثال این دو از قابلیت رزولوشن و رفرش ریت هوشمند بهره می‌برند و حین رندر کردن محتوای سه‌ بعدی، نمایشگر به صورت خودکار روی رفرش ریت ۹۰ هرتز تنظیم می‌شود ولی در اکثر مواقع روی ۶۰ هرتز ثابت می‌ماند. همچنین وضوح تصویر اغلب اوقات به جای ۲۶۴۰ × ۱۲۰۰ روی ۸۰۰ × ۱۷۶۰ قرار می‌گرفت. به همین خاطر نتیجه تست چیزی بین ۵.۵ تا ۷ ساعت بود. با همه این تفاسیر این محصول از نظر باتری اصلا شما را ناامید نمی‌کند.

نتیجه

همه این گوشی‌ها خوشبختانه توانستند بیش از ۵ ساعت گوشی را تحت فشارهای سنگین روشن نگه دارند که این یعنی همه آن‌ها می‌توانند به راحتی یک روز کامل شما را همراهی کنند. علاوه بر عملکرد خوب آن‌ها در نگه‌داری شارژ، سرعت بالای آن‌ها در شارژ شدن را نیز نباید فراموش کرد که تقریبا در یک ساعت، می‌توانند باتری را از ۰ به ۱۰۰ درصد برسانند.

با این اوصاف هنوز هم می‌توان این میزان شارژدهی را افزایش داد. چرا که با افزایش حضور فناوری در زندگی مردم، نقش این محصولات کوچک و در عین حال کاربردی بیش از پیش شده و لذا پرداخت مبلغی نزدیک به ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر برای گوشی که تنها ۱ روز می‌تواند کاربر را همراهی کند شاید چندان خوشایند نباشد.

معرفی گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۲۰ با بیشترین طول عمر باتری

منبع: Android Authority

