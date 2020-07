با توجه به تیزر جدیدی که از گوشی گیمینگ لنوو لیجن پرو منتشر شده، به نظر می‌رسد این محصول قرار است به بهترین و قدرتمندترین سیستم صوتی که تاکنون در یک گوشی هوشمند بکار رفته مجهز شود.

لنوو قصد دارد به زودی از دو گوشی گیمینگ بسیار قدرتمند تحت برند لیجن رونمایی کند. محصولاتی که تا به این لحظه خبرها و شایعات بسیار زیادی در رابطه با آن‌ها شنیده‌ایم و با استناد به همه آن‌ها می‌توان به جرئت گفت که به زودی شاهد رونمایی از قدرتمندترین، جذاب‌ترین و البته متفاوت‌ترین گوشی‌های گیمینگی خواهیم بود که تاکنون راهی بازار شده‌اند.

در طی روزهای اخیر خبرهای زیادی در رابطه با لنوو لیجن و امکانات و قابلیت‌های جذاب آن منتشر شده اما روز گذشته چن جین، مدیرکل لنوو، ادعا کرد مدل پروی این محصول (لنوو لیجن پرو) به قدرتمندترین سیستم صوتی مجهز خواهد شد که تا به این لحظه در هیچ گوشی هوشمندی بکار گرفته نشده. او صریحا با اشاره به گوشی‌هایی نظیر شیائومی می ۱۰ پرو و بلک شارک پرو به عنوان دو گوشی قدرتمند در این زمینه اعلام کرد بلندگوهای بکار رفته در لیجن پرو از کیفیت بالاتری برخوردارند.

لنوو لیجن پرو از دو بلندگو واقع در بخش جلویی نمایشگر بهره می‌برد؛ بلندگوهای قدرتمندی که حفره‌ای به عمق ۱.۴ سانتی‌متر در بالاترین و پایین‌ترین بخش گوشی ایجاد کرده‌اند و کاملا از جنس فلز خواهند بود. شما عزیزان می‌توانید ویدئوی تبلیغاتی این سیستم صوتی را در زیر تماشا کنید.

این دو بلندگو قادر خواهند بود صدایی فراگیر و با کیفیت را ارائه دهند که اگر از عاشقان بازی باشید، به خوبی اهمیت آن را درک خواهید کرد. با بهره‌مندی از چنین قابلیتی، گیمر می‌تواند بدون هیچ مشکل خاصی، کوچک‌ترین صدای محیط اطراف خود را حین انجام بازی‌های شنیده و جهت آن را تشخیص دهد. البته گیمرها معمولا برای لذت بردن و غرق شدن در بازی‌ها از هدفون استفاده می‌کنند اما لنوو ظاهرا قصد دارد بدون نیاز به یک هدفون این نیاز را برآورده کند.

اما نکته اینجاست که تیزر بالا به گوشی گیمینگ لنوو لیجن پرو اشاره دارد و مشخص نیست آیا مدل استاندارد هم قرار است از چنین بلندگوهای قدرتمندی بهره ببرد یا خیر. تا به این لحظه می‌دانیم هر دو محصول به مشخصات سخت‌افزاری فوق‌العاده‌ای نظیر نمایشگر ۱۴۴ هرتزی، پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس، شارژر فوق سریع ۹۰ هرتزی و دو پورت USB-C مجهز خواهند شد. اما اینکه قابلیت‌های ویژه این چنینی به هر دو مدل راه خواهند یافت یا خیر مسئله‌ای است که باید تا چند روز آینده برای مطمئن شدن از آن منتظر بمانیم.

