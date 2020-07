ساعاتی پیش، حساب کاربری لنوو لیجن در ویبو، تصاویر رسمی گوشی گیمینگ لنوو لیجن پرو را منتشر کرد تا بدین ترتیب به طور کامل از طراحی و شکل ظاهری این محصول قدرتمند و متفاوت مطلع شویم.

در روزهای اخیر خبرها و شایعات بسیار زیادی در رابطه با گوشی گیمینگ لنوو یعنی لنوو لیجن منتشر شده و خب می‌توانیم با اطمینان بگوییم تقریبا از تمام آنچه که این گوشی قرار است برای کاربر به ارمغان بیاورد مطلع هستیم. این محصول احتمالا با تمام گوشی‌های گیمینگ موجود در بازار متفاوت است چرا که شرکت سازنده تلاش کرد آن را به طور کامل برای استفاده افقی یا بهتر است بگوییم تنها برای انجام بازی طراحی و بهینه کرده.

لنوو نه تنها نرم‌افزار، بلکه چینش سخت‌افزار این محصول را نیز به گونه‌ای تنظیم کرده که کاربر حین انجام بازی و در حالی که گوشی را به شکل افقی در دست نگه داشته، با مشکل مواجه نشود. مثلا دوربین سلفی آن در بغل گوشی و دقیقا محلی که معمولا شاهد کلید پاور هستیم تعبیه شده. یا دوربین‌های پشتی آن در مرکز پنل قرار گرفته‌اند و بسیاری از تغییرات دیگر که این محصول را به متفاوت‌ترین گوشی گیمینگ دنیا بدل کرده است.

تیزر جدید، تجربه تمام افقی بی‌نظیر در گوشی گیمینگ لنوو لیجن را به نمایش می‌گذارد

اگرچه تقریبا از تمام مشخصات فنی و ظاهری این محصول آگاه هستیم، اما با این حال ساعاتی پیش حساب رسمی لنوو لیجن در ویبو تصاویری از مدل پرو گوشی گیمینگ مورد انتظار این شرکت را منتشر کرد تا علاوه بر مشخصات سخت‌افزاری، شکل ظاهری آن هم به صورت رسمی در معرض دید قرار گیرد. همچنین تصاویری از این محصول در وب‌سایت خرده فروشی JD.com نیز منتشر شده که می‌توانید در زیر آن‌ را مشاهده کنید.

اینطور که به نظر می‌رسد،‌ دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی این محصول به احتمال بسیار زیاد از قابلیت تشخیص چهره هم برخوردار خواهد بود. البته روش اصلی باز گشایی گوشی از طریق حسگر اثر انگشتی است که در زیر نمایشگر ۱۴۴ هرتزی آن تعبیه شده اما ظاهرا لنوو در این مورد دست کاربر را برای انتخاب باز می‌گذارد.

لنوو قصد دارد در تاریخ ۲۲ جولای امسال (۱ مرداد) این گوشی را معرفی کند؛ یعنی دقیقا در همان روزی که ایسوس، یکی از شرکت‌های نام آشنا در حوزه گیمینگ، از گوشی گیمینگ راگ فون ۳ رونمایی می‌کند. همین موضوع می‌تواند مراسم معارفه را متفاوت‌تر و جذاب‌تر از همیشه کند زیرا آنچه که در طول این رویداد اتفاق خواهد افتاد، بزرگ‌ترین نقش را در ترغیب کاربران برای خرید یکی از این دو محصول ایفا می‌کند.

