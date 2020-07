اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد گلکسی تب اس ۷ را در دو اندازه ۱۱ و ۱۲.۴ اینچی راهی بازار کند که طی یک اقدام عجیب، ظاهرا مدل کوچک‌تر به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر مجهز نخواهد شد.

سامسونگ قصد دارد در رویداد آنپکد پیش رو از گوشی‌های سری نوت ۲۰،‌ گلکسی Z Flip 5G و ساعت هوشمند گلکسی واچ ۳ رونمایی کند. اما ظاهرا به جمع این محصولات، دو تبلت قدرتمند از سری تب اس ۷ نیز اضافه خواهد شد تا مجموعه‌ای کامل از کهکشانی‌های سامسونگ را شاهد باشیم.

تا به این لحظه در رابطه با تبلت‌های سری تب اس ۷ خبرها و شایعات زیادی منتشر شده و خب همه چیز مطابق انتظار بود تا اینکه اخیرا رندر مطبوعاتی تب اس ۷ به بیرون راه پیدا کرد و اطلاعات جدید و البته دور از انتظاری را در اختیار کاربران گذاشت. اینطور که به نظر می‌رسد، در مدل ۱۱ اینچی، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر قرار نمی‌گیرد و به جای آن، با کلید پاور که در کنار تبلت تعبیه شده ادغام می‌شود. این در حالی است که مدل ۱۲.۴ اینچی مانند بسیاری دیگر از محصولات سامسونگ به حسگر اثر انگشت اپتیکال یا اولتراسونیک زیر نمایشگر مجهز خواهد شد.

اولین بنچمارک گلکسی تب اس ۷ پلاس ۵G منتشر شد؛ خوب اما نه در حد انتظار

این اقدام سامسونگ بسیار عجیب و بی‌سابقه بوده. در حالی که سری تب اس ۷ قرار است پرچم‌داران سامسونگ در بخش تبلت‌ها باشند، انتظار می‌رفت سامسونگ در هر دوی آن‌ها از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر استفاده کند. با این حال هنوز مشخص نشده دلیل این حرکت غول کره‌ای چه بوده.

در حال حاضر به جز این موارد، به نظر می‌رسد در دیگر بخش‌ها تقریبا دو دستگاه مشابه هم باشند. برای مثال هر دوی آن‌ها به قلم S Pen و پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس مجهز خواهند شد که پشتیبانی از اینترنت ۵G را نیز به این محصولات می‌آورد. علاوه بر این‌ها، نمایشگر استفاده شده در هر دو تبلت از نوع سوپر امولد خواهد بود که معمولا در همه محصولات سامسونگ استفاده از چنین فناوری مرسوم است.

سامسونگ در تاریخ ۵ آگوست (۱۵ مرداد) و در جریان رویداد آنپکد از محصولات جدید خود رونمایی می‌کند که به احتمال زیاد سری گلکسی تب اس ۷ نیز در میان آن‌ها خواهند بود. انتظار می‌رود تا یکی دو هفته دیگر، تمام اطلاعات در رابطه با این تبلت‌ها فاش شود، هرچند در غیر این صورت هم تا تاریخ رونمایی از آن‌ها زمان زیادی باقی نمانده و می‌توانیم اطلاعات کامل‌تر‌ را در جریان رویداد پیش رو بدست آوریم.

گلکسی تب اس ۷ و گلکسی تب اس ۷ پلاس به نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی مجهز می‌شوند

منبع: GSMArena

The post نسخه ۱۱ اینچی گلکسی تب اس ۷ به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر مجهز نمی‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala