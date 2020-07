تصاویر جدیدی از گوشی گیمینگ ایسوس راگ فون ۳ منتشر شد

گوشی گیمینگ ایسوس راگ فون ۳ قرار است ۴ روز دیگر و در تاریخ ۲۲ جولای (۱ مرداد) راهی بازار شود و تا به این لحظه تصاویر و ویدئو‌های مختلفی از آن منتشر شده. اما روز گذشته، ایوان بلس که یکی از مشهورترین افشاگران حوزه فناوری شناخته می‌شود، تصاویری از این محصول را به اشتراک گذاشت که نمای پشت و جلوی آن را به خوبی به تصویر می‌کشد.

تصاویری که ایوان بلس از راگ فون ۳ منتشر کرده دقیقا مشابه آن چیزی است که اخیرا شاهد آن بودیم. یعنی یک محصول نسبتا بزرگ با حواشی بسیار کم در بالا و پایین و همچنین دوربین سه گانه روی پنل پشتی. اگر از یک دوربین اضافی فاکتور بگیریم، طراحی ظاهری گوشی گیمینگ جدید ایسوس تقریبا مشابه نسل قبل است.

روی پنل پشتی، لوگوی درخشان و مشهور برند راگ به چشم می‌خورد که در زیر آن عبارت Republic of Gamers یا همان جمهوری گیمرها نوشته شده است. همچنین طراحی پنل پشتی تغییر محسوس اما نه انقلابی به نسبت قبل داشته که به زیبایی آن می‌افزاید. هرچند زیبایی همیشه یک مقوله سلیقه‌ای است و نمی‌توان به صورت قطعی در رابطه با آن نظر داد.

بکارگیری پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس در راگ فون ۳ به صورت رسمی تایید شده و می‌توانیم بگوییم از این بابت مطمئن هستیم. همچنین این گوشی قدرتمند به یک نمایشگر ۶.۵۹ اینچی از نوع امولد با وضوح +FHD و رفرش ریت ۱۴۴ هرتز مجهز خواهد شد. علاوه بر این‌ها،‌ حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، اندروید ۱۰، تا ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی، از دیگر مشخصات این محصول به حساب می‌آیند. ایسوس برای تغذیه راگ فون ۳، یک باتری پر ظرفیت ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در نظر گرفته که از طریق درگاه USB-C و شارژری با سرعت احتمالا ۳۰ واتی شارژ خواهد شد.

شما عزیزان می‌توانید ویدئوی جدیدی که اخیرا از این محصول منتشر شده را نیز در زیر تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: GSMArena

